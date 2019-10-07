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Kırgızistan Cumhurbaşkanı Putin’in ile telefonda görüştü

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.10.2019 14:35 | Son Güncelleme

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi’nden yapılan yazılı açıklamada, Ceenbekov’un Putin’i telefonla arayarak doğum gününü tebrik ettiği belirtildi.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi’nden yapılan yazılı açıklamada, Ceenbekov’un Putin’i telefonla arayarak doğum gününü tebrik ettiği belirtildi. Kırgızistan Devlet Başkanının Rus mevkidaşı ile yaptığı telefon görüşmesinde, Putin’e sağlık ve başarılar dilediği vurgulandı. Açıklamada ayrıca, iki liderin telefon görüşmesinde, iki ülke arasındaki ilişkilerin güncel konuları ve 28 Kasım 2019’da Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te düzenlenmesi planlanan Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Liderler Zirvesi’ne hazırlık konuları ele alındığı aktarıldı.
Kırgızistan lideri Ceenbekov, sabah Rus mevkidaşı Putin’e doğum günü tebrik mesajı yollamıştı.

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