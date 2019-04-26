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Kırgızistan'da 12. Uluslararası Öğrenci Buluşması etkinliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2019 17:52 | Son Güncelleme

Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu ve Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonunun öncülük ettiği "12. Uluslararası Öğrenci Buluşması" Bişkek'te yapıldı

BİŞKEK (AA) - Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu ve Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonunun (UDEF) öncülük ettiği "12. Uluslararası Öğrenci Buluşması" kapsamında, öğrenciler Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te bir araya geldi.

Ulusal Kütüphanesi Cengiz Aytmatov Kırgız Türk Kültür Merkezi'nin ev sahipliğinde, Medya ve Kültür Derneğinin desteğiyle "Doğudan Batıya Adil Bir Dünyaya" sloganıyla bu yıl ikincisi gerçekleştirilen etkinliğe, UDEF Eğitim Koordinatörü ve Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu Temsilcisi Mücahit Yücel, Kırgızistan İnsan Yardım Vakfı (İYV) Başkanı Bayzak Mamataliyev, Türkiye Mezunlar Derneği (TUMED) Afrika Koordinatörü Ali Mohamed Farah, Medya ve Kültür Derneği Başkanı Alişer İmanov'un yanı sıra farklı ülkelerden Bişkek'te eğitimlerini sürdüren çok sayıda öğrenci katıldı.

Mücahit Yücel, burada yaptığı konuşmada, UDEF ve uluslararası öğrenci çalışmaları hakkında bilgi verdi. Yücel, UDEF'in çatı kuruluşu altında kendisine bağlı 54 Uluslararası öğrenci derneği ve temsilcilik düzeyindeki çalışmalarıyla on binlerce misafir öğrenciye temas eden büyük bir organizasyon haline geldiklerini ve çalışmalarını gönüllülük esasına dayalı bir anlayışı içinde yürüttüklerini belirtti.

Yücel, 12. Uluslararası Öğrenci Buluşması etkinliklerini 51 ülke, 91 şehirde yaptıklarını ve buluşmaların final programını ise 4 Mayıs'ta Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştireceklerini ifade etti.

İYV Başkanı Mamataliyev de Mevlana Değişim Programı Öğrenim Protokolü çerçevesinde, 2013 yılında Türkiye'ye gittiğini hatırlatarak, "Türkiye'de biz sıradan bir öğrenci olarak kabul görmedik. Bizleri büyük bir misafir olarak karşıladılar. Bizleri en iyi konuk evinde yatırdılar. Üniversite rektörünün ve polislerin öğrencilere karşı bir yabancı gözüyle değil, büyük bir misafir gözü ile bakmasını hala unutmadım." dedi.

TUMED Afrika Koordinatörü Farah ise Türkiye ile bağı koparmamak için kendisini "Türkiye elçisi" olarak tanıttığını anlattı.

Medya ve Kültür Derneği Başkanı İmanov da "Ben de Türkiye'de eğitim gördüm. Ben de Türkiye'de 5 yıl misafir oldum. Bunu için bana eğitim görme imkanını sağlayan Türkiye'ye ve halkına çok teşekkür etmek istiyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından öğrenciler, ülkelerini, kültürlerini ve milli değerlerini sunumlarıyla tanıttı.

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12. Uluslararası Öğrenci Buluşması Kırgızistan

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