HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. KIRIKKALE 28 MAYIS SEÇİM SONUÇLARI 2023: Kırıkkale 2. tur Cumhurbaşkanı seçim sonucu ile Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranları, dağılımı

KIRIKKALE 28 MAYIS SEÇİM SONUÇLARI 2023: Kırıkkale 2. tur Cumhurbaşkanı seçim sonucu ile Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranları, dağılımı

27.05.2023 14:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonucu ve oy oranları merak ediliyor. Türkiye'deki tüm seçmenler 13. Cumhurbaşkanını seçmek için bugün bir kez daha sandık başına giderek oylarını kullanmaya başladılar. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yapılan açıklamaya göre, oy verme işlemi bugün saat 08.00 ile 17.00 arasında yapılabilecek. Seçim yasaklarının kaldırılmasının ardından seçim sonuçları il il olarak açıklanmaya başlanacak.

KIRIKKALE 28 MAYIS SEÇİM SONUÇLARI 2023: Kırıkkale 2. tur Cumhurbaşkanı seçim sonucu ile Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranları, dağılımı

Kırıkkale seçim sonuçları canlı ve anlık olarak, bugün gerçekleştirilecek olan oy verme işlemi sonrası Mynet'ten anbean takip edilebilecek. Adayların ilk turda yüzde 50 + 1 oy barajını geçememesi sebebiyle bugün cumhurbaşkanlığı seçimleri 2. turunda seçmenler Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ya da Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu için oy kullanacak. Kırıkkale 2. tur Cumhurbaşkanlığı oy oranları ve seçim sonuçları Mynet.com'da anbean yayınlanacak.

Kırıkkale'nin ilçeleri olan Bahşılı, Balışeyh, Çelebi, Delice, Karakeçili, Keskin, Sulakyurt, Yahşihan seçim sonuçları bu sayfada yer alacak.

KIRIKKALE SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Oy kullanma işleminin sona ermesi ve seçim yasaklarının kalkmasının ardından seçim sonuçlarını Mynet seçim sayfasından takip edebilirsiniz!

SEÇİM SONUÇLARI CANLI TAKİP İÇİN TIKLAYINIZ

OYLAR HANGİ HALLERDE GEÇERSİZ SAYILACAK?

Oy pusulalarında yırtık, işaret veya yazı olmamasına dikkat edilecek. "TERCİH" veya "EVET" mührü dışında, pusulanın herhangi bir yerine imza atılması veya işaret konulması halinde oy geçersiz sayılacak. Oy pusulalarından başka, zarfa hiçbir şey konulmayacak, aksi halde kullanılan oy geçersiz olacak.

Bu işlemlerin ardından seçmenlerin imza atma zorunluluğunu yerine getirmeleri gerekecek.

"EVET" ya da "TERCİH" mührü basılmayan, birden fazla ittifaka, aynı ittifakta yer almayan parti veya adaya mühür basılması halinde de oylar geçersiz sayılacak.

oy kullanma 2

Oy pusulasının bütünlüğünün bozulacak şekilde yırtılması veya koparılması, pusula üzerine mühür dışında veya mühür yerine herhangi bir özel işaretin, isim, imza kaşesi veya parmak izinin basılması da kullanılan oyu geçersiz kılacak.

Ayrıca, oy pusulasının belirgin bir şekilde karalanması, çizilmesi veya işaretlenmesi, zarftan işaret amacı taşıyan herhangi bir madde çıkması hallerinde de oylar geçersiz sayılacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yüksek gerilim hattı zarar gördü! Oy kullanmaya gidenler yolda kaldıYüksek gerilim hattı zarar gördü! Oy kullanmaya gidenler yolda kaldı
İran ve Afganistan arasında gerilim yükseldi! Savaşa ramak kala...İran ve Afganistan arasında gerilim yükseldi! Savaşa ramak kala...
Özdağ'dan Taksim'deki o görüntülere tepkiÖzdağ'dan Taksim'deki o görüntülere tepki
Anahtar Kelimeler:
cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları

En Çok Okunan Haberler

"İkisini birden seviyordum" diyerek özel hayatına dair itirafta bulundu! Hasan Can Kaya şaştı kaldı

"İkisini birden seviyordum" diyerek özel hayatına dair itirafta bulundu! Hasan Can Kaya şaştı kaldı

Masaj salonunda korkunç olay! 1 kişi hayatını kaybetti

Masaj salonunda korkunç olay! 1 kişi hayatını kaybetti

İki aile birbirine girmişti! Kanlı biten kavganın görüntüleri ortaya çıktı

İki aile birbirine girmişti! Kanlı biten kavganın görüntüleri ortaya çıktı

Dikkat çeken 'linç' çıkışı! 'Akşener'e, İnce'ye ve şahsıma yapılanlar...'

Dikkat çeken 'linç' çıkışı! 'Akşener'e, İnce'ye ve şahsıma yapılanlar...'

Merve Dizdar, Cannes Film Festivali'nde 'en iyi kadın oyuncu' ödülünü aldı!

Merve Dizdar, Cannes Film Festivali'nde 'en iyi kadın oyuncu' ödülünü aldı!

YSK Başkanı Ahmet Yener'den seçim sonuçlarıyla ilgili yayın yasağı açıklaması

YSK Başkanı Ahmet Yener'den seçim sonuçlarıyla ilgili yayın yasağı açıklaması

İlginizi Çekebilir

"Sonuçta erkeksin" yorumu gündem olmuştu! Üstsüz poz geldi

"Sonuçta erkeksin" yorumu gündem olmuştu! Üstsüz poz geldi

54 yıl boyunca gözünde bir taşla yaşadı! Doktor doktor gezdi ama...

54 yıl boyunca gözünde bir taşla yaşadı! Doktor doktor gezdi ama...

Puma, Adidas, Reebok ve dahası... %35'e varan indirimler sizi bekliyor

Puma, Adidas, Reebok ve dahası... %35'e varan indirimler sizi bekliyor

4 yıl önce ölen rahibeyi mezarından çıkarttılar! “Mucize” diyerek...

4 yıl önce ölen rahibeyi mezarından çıkarttılar! “Mucize” diyerek...

Tatili kabusa döndü! Sahilde yürüyüş yaparken ceset buldu

Tatili kabusa döndü! Sahilde yürüyüş yaparken ceset buldu

Crocs, Havaianas... En sevilen terlik markalarında %35'e varan indirim

Crocs, Havaianas... En sevilen terlik markalarında %35'e varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.