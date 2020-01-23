Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığından ’iğne kör etti’ iddialarına ilişkin soruşturma

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde "iğne kör etti" iddialarına ilişkin Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Göz Hastalıkları Polikliniği’nde bir süredir tedavi gören hastaların yapılan iğne sonrasında görme yetisini kaybetmesine ilişkin haberlerin suç ihbarı niteliğinde değerlendiren Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı, konuyla ilgili soruşturma başlattığını ve ilgili hukuk birimlerine talimat verdiğini açıkladı. Açıklamada, "Bazı medya organlarında ’Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi alternatif ilaç kör etti’ şeklindeki haber içeriği ile ilgili olarak, henüz Cumhuriyet Başsavcılığımıza mağdur olarak başvuruda bulunmamasına rağmen, haber içeriğinin suç ihbarı niteliğinde olduğu değerlendirerek, olay duyulur duyulmaz ilgililer hakkında re’sen soruşturma başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

İğneden zarar gördüğü iddia edilen hastaların kimliklerinin tespit edilmesi, müşteki sıfatıyla ifadelerinin ve adli raporlarının aldırılması için ilgili hukuk birimine talimat verildiği aktarıldı.

