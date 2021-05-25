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Kırıkkale'de korkunç olay! 16 yaşındaki Hilmi, tabancayla öldürüldü

25.05.2021 14:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale merkeze bağlı Pazarcık Köyünde Hilmi Cesur (16), tartıştığı M.Ö. tarafından başından tabanca ile vurularak öldürüldü.

Kırıkkale'de korkunç olay! 16 yaşındaki Hilmi, tabancayla öldürüldü

Olay, dün akşam 20.30 saatlerinde meydana geldi. Hilmi Cesur ile M.Ö. muhtarlık binası önünde bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.Ö., üzerindeki tabancayla Hilmi Cesur'u başından vurdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Cesur'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirledi. Şüpheli M.Ö. ise jandarma tarafından tabanca ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. M.Ö., jandarmadaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kırıkkale
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