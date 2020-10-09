Kırıkkale'de sahte içki 7 kişinin ölümüne yol açtı! Valilik'ten açıklama

Kırıkkale'de son 3 günde farklı zamanlarda alkol alan 8 kişi bir süre sonra rahatsızlanınca Yüksek İhtisas ve Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan 8 kişinin ilk belirlemelere göre sahte içki kullandıklarını belirlendi.

7 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Tedavi altına alınan İ.Y, C.D, Ü.G, Y.M, H.V, M.Ö. ve A.B. hayatını kaybederken 1 kişinin ise yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğünün kentte başlattığı sahte alkolle ilgili soruşturma sürüyor.

KIRIKKALE VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Kırıkkale Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

İlimiz Yüksek İhtisas Hastanesi'ne alkol zehirlenmesi şüphesiyle 07-08 Ekim 2020 tarihlerinde toplam 8 vatandaşımız intikal etmiş olup bu şahıslardan 7 vatandaşımız vefat etmiş, 1 vatandaşımızın tedavisi ise halen devam etmektedir.

Konu ile ilgili olarak yapılan ilk araştırmada, şahısların aynı marketten temin ettikleri dezenfektan olarak kullanılan etil alkol bazlı yüzey temizleyici sıvılara içki aromaları karıştırmak suretiyle kendi yaptıkları karışımı içmeleri neticesinde zehirlenmiş oldukları anlaşılmıştır. Söz konusu olaya ilişkin olarak 3 şüpheli şahıs 09.10.2020 günü yakalanarak gözaltına alınmış ve haklarında adli ve idari işlem başlatılmış olup işlemleri halen devam etmektedir.