Kırıkkale'de yürek yakan ölüm! Dengesini kaybeden adam, başını kamyona çarptı

Olay, saat 15.30 sıralarında Kırıkkale'de Millet Bulvarı üzerindeki Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi.

DENGESİNİ KAYBEDİNCE BAŞINI KAMYONA ÇARPTI

Edinilen bilgiye göre, karşıya geçmek için kaldırım üzerinde bekleyen Ali Sağlam (60), dengesini kaybederek bir anda yere düştüğü sırada İ.K.'nın kullandığı hafriyat kamyonuna kafasını çarptı. O anlar ise güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

KURTARILAMADI

Ağır yaralanan Sağlam, Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Ali Sağlam, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

(İHA)

