Kırıkkale'de sağlık çalışanlarının darbedildiği iddiası

Kırıkkale'de, Yüksek İhtisas Hastanesinde görevli doktor, hemşire ve sağlık memurunun, bir hasta tarafından darbedildiği iddia edildi.

Sağlık-Sen Kırıkkale Şube Başkanı Recep Akdoğan, hastane önünde yaptığı açıklamada, acil uzmanı Dr. Okyar Demir ile hemşire ve sağlık memurunun, 12 Ekim Cuma günü görevleri sırasında bir hastanın sözlü ve fiili saldırısına uğradığını ifade etti.

Sağlık görevlilerine yönelik saldırıları protesto ettiklerini ve darbeden kişi hakkında suç duyurusunda bulunduklarını belirten Akdoğan, şöyle devam etti:

"Sağlık çalışanları artık daha fazla şiddete uğramak istemiyor. Geçtiğimiz hafta acil servis sorumlusu ve görevi başındaki diğer sağlık çalışanlarımıza yapılan şiddeti kınıyoruz. Ülkemizde sağlık çalışanlarına sözel saldırı ile başlayan süreç, zamanla darp ve cinayet aşamasına kadar gelmiştir. Geçtiğimiz haftalarda İstanbul'da bir doktorumuz görevinin başında hastası tarafından öldürülmüştür."

Akdoğan, bu tür saldırıların takibinin yapılması gerektiğini vurgulayarak şunları kaydetti: