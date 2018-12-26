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Kırıkkale'de sokak köpeklerinin zehirlendiği iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2018 14:46 | Son Güncelleme

Valilik, Delice ilçesinde bazı sokak köpeklerinin zehirli iğneyle vurularak öldürüldüğü iddiasına ilişkin soruşturma başlattı

Kırıkkale Valiliği, Delice ilçesinde bazı sokak köpeklerinin zehirli iğneyle vurularak öldürüldüğü iddiasına ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında Delice ilçesinde sokak köpeklerinin zehirli iğneyle vurularak katledildiği öne sürülerek görüntüler paylaşıldığı belirtildi.

Açıklamada, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ve tahkikat sonucunun kamuoyuyla paylaşılacağı ifade edildi.

Delice Belediye Başkanı Turgut Özdem de AA muhabirine yaptığı açıklamada, belediye ekiplerinin kesinlikle sokak köpeklerini öldürmediğini savundu.

Vurulan hayvanlarla kendilerinin alakalarının olmadığını ileri süren Özdem, "Sadece bir köpeğe saldırdığı için uyuşturucu iğne atılmış. O köpek zaten şu anda sokakta geziyor. Buradaki asıl amaç benim. Gerekli yasal işlemleri de başlattım." dedi.

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Delice kırıkkale sokak köpeği

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