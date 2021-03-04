Kırıma uğramak ne demek? Helikopterin kırıma uğraması anlamı!

Milli Savunma Bakanlığı tarafından gelen şehit haberinin ardından “helikopterde kırıma uğramak” gündemde en çok araştırılan konulardan biri oldu. Tatvan’a gitmek üzere havalanan helikopterin kırıma uğraması ile pek çok kişi “kırıma uğramak ne demektir?” sorusuna yanıt arama başladı. Peki, havacılık terimi olan kırıma uğramak ne demek? İşte, helikopterin kırıma uğramasının anlamı!

Kırıma uğramak ne demek?

Kırıma uğramak kelime anlamı olarak, bir donanımın geri döndürülebilir bir hasara uğramasını ifade etmektedir.

Helikopterin kırıma uğraması ne anlama gelir?

Uçağın geri döndürülebilir bir hasara uğraması, nispeten iyi bir durumda olması kırıma uğramak olarak ifade edilmektedir.

Helikopter neden kırıma uğrar?

Teknik veya fiziksel bir nedenle veya olumsuz hava koşullarından dolayı, uçağın hatalı iniş veya kalkış sonucu uçağın geri döndürülebilir hasara uğraması kırıma uğraması anlamına gelmektedir.



