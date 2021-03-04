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Kırıma uğramak ne demek? Helikopterin kırıma uğraması anlamı!

04.03.2021 19:31 | Son Güncelleme:
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Kırıma uğramak ne demek? Helikopterin kırıma uğraması anlamı!

Bingöl’den Tatvan’a gitmek üzere havalanan askeri helikopter kaza kırıma uğradı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 9 asker şehit oldu ve 4 asker yaralandı. Acı haberin ardından vatandaşlar “kırıma uğramak ne demek?” sorusunu arama motorlarında yoğun bir şekilde araştırmaya başladı. Peki, uçağın kırıma uğraması ne demek? İşte, yanıtı!

Milli Savunma Bakanlığı tarafından gelen şehit haberinin ardından “helikopterde kırıma uğramak” gündemde en çok araştırılan konulardan biri oldu. Tatvan’a gitmek üzere havalanan helikopterin kırıma uğraması ile pek çok kişi “kırıma uğramak ne demektir?” sorusuna yanıt arama başladı. Peki, havacılık terimi olan kırıma uğramak ne demek? İşte, helikopterin kırıma uğramasının anlamı!

Kırıma uğramak ne demek?

Kırıma uğramak kelime anlamı olarak, bir donanımın geri döndürülebilir bir hasara uğramasını ifade etmektedir.

Helikopterin kırıma uğraması ne anlama gelir?

Uçağın geri döndürülebilir bir hasara uğraması, nispeten iyi bir durumda olması kırıma uğramak olarak ifade edilmektedir.

Helikopter neden kırıma uğrar?

Teknik veya fiziksel bir nedenle veya olumsuz hava koşullarından dolayı, uçağın hatalı iniş veya kalkış sonucu uçağın geri döndürülebilir hasara uğraması kırıma uğraması anlamına gelmektedir.


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