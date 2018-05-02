KADIN

Kırışıklıklarınızı maskeleyin!

Op. Dr. Alper Tuncel Op. Dr. Alper Tuncel
GENEL HABERLERİ  | 02.05.2018 14:07 | Son Güncelleme

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Alper Tuncel, mimiklerin yüzümüze kazıdığı keskin çizgiler ve yaş ilerlemesine bağlı olarak oluşan kırışıklıkların çözümü hakkında açıklamalarda bulundu.

Kırışıklıklarınızı maskeleyin!

Şaşkınlığımız, üzüntümüz, sevincimiz günlük hayatta kullandığımız tüm mimikler zamanla yüz bölgesine yerleşebiliyor. Buna ek olarak yaşın ilerlemesiyle çizgiler derinleşiyor. Yüzde oluşan görüntüler, yaşlı görünüme yol açıyor.

Botox, “clostridium botulinum ” adı verilen bir bakteriden elde edilen arıtılmış bir protein toksinidir. Zararsız olmasının nedeni çok ufak dozlarda kullanılması ve vücuda dağılmamasıdır. Bu protein kullanıldığı bölgedeki kasların rahatlamasını sağlayarak belli bir süre için cildin gerginleşmesini ve dolayısıyla gençleşmesini sağlar.

Kırışıklıklar, aynı ifadenin binlerce kez tekrarlanması nedeniyle cilde kazınmış olan çizgilerdir. Yaşlanmayla paralel olarak yüzde bölgesinde oluşan kırışıklıkları gidermenin en etkili yolu ise botokstan geçiyor. Güneşin yavaş yavaş sıcaklığını hissettirdiği bugünlerde gözlerde kısılmaya başladı. Gözlerin kısılmasıyla özellikle göz bölgelerinde belirginleşen kırışıklıklar, kişiyi daha yorgun, daha mutsuz ve daha yaşlı gösteriyor.

Daha Dingin, Daha Genç Görünüm

Dinamik kırışıklıklara, en sık alın, kaşlar arası, göz kenarları ve ağız çevresinde rastlanır. Botoks uygulaması ile bu kasların kasılması azaltılarak daha dingin ve genç görünüme ulaşabilirsiniz.

Botoks, kırışık tedavisinin yanı sıra aşırı terlemeye de iyi geliyor. Aşırı terlemesi olan kişiler, sık sık kıyafet değiştirmekten ve ter kokusundan şikayet ederler. Botoks, ter bezlerinde uygulandığında, ter bezleri ile sinir uçları arasındaki iletimi durdurarak ter bezlerinin çalışmasını azaltabilir.

Bunun yanı sıra botoks, tek taraflı yüz spazmlarında, yüz felcinde, vücudun değişik yerlerindeki kas spazmlarında, migren ve serebral palside, kas spazmı nedeniyle boynun yan durması durumlarında kullanılır.

Botoks Nasıl Uygulanır?

Botoks enjeksiyon şeklinde uygulanan bir yöntemdir. Çok ince iğnesi ile enjekte edilen bölgede hafif bir ağrı hissedilebilir. İstenilen kasa enjekte edildikten 3-5 gün sonra botoksun etkisi artarak devam eder. Botox uygulandıktan yaklaşık üç hafta kadar sonra en yüksek verime ulaşır.

Botoksun etkisi bünyeden bünyeye farklılık gösterse de ortalama 3-4 aydır. Genellikte 3-4 ay boyunca tekrarlanması önerilmektedir. İki yıl boyunca düzenli botoks yaptırılması halinde mimik kaslarında belirgin bir zayıflama ve buna bağlı olarak dinamik çizgilenmelerde daha kalıcı düzelme oluşur. Bu sebeple 2 yıl sonra daha uzun aralıklarla botoks uygulaması yapılabilir.

Botox uygulamasının ardından bölgeye buz uygulanması olası şişlik veya rahatsızlıkları azaltır. Tedavinin tümü yaklaşık 10-15 dakika sürdüğünden normal yaşama hemen dönülebilir. Ancak yatma pozisyonuna geçmek için 4-6 saatin geçmesi beklenmelidir. Botoksun çevresindeki kaslara dağılmaması için Botox uygulanmış bölgenin ovuşturulmaması da gerekir.

**Op. Dr. Alper Tuncel
Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı
www.dralpertuncel.com
https://www.instagram.com/dralpertuncel

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Anahtar Kelimeler:
kırışıklık estetik

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