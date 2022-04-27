Kırkikindi yağmurları başlıyor! Son dakika hava durumu uyarısı geldi…

Meteoroloji'den gelen son dakika hava durumu tahminlerine göre 4-5 gün sürecek kırkikindi yağmurları başlıyor. Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun batısı, Burdur, Isparta çevreleri ile Doğu Anadolu Bölgesi gök gürültülü sağanak yağışlı diğer bölgeler az bulutlu ve açık geçecek. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde toz taşınımı devam ediyor.

KIRKİKİNDİ YAĞMURLARI BAŞLIYOR!

Çarşamba gününden itibaren İç Anadolu başta olmak üzere Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde kırkikindi yağmurları bekleniyor. Havaforum’un duyurduğuna göre; kırkikindi yağmurlarının 4-5 gün süreceği tahmin ediliyor. Kırkikindi yağmurları, Anadolu’da yaz veya kış başlarında genelde öğleden sonra ikindi saatlerinde görülen konveksiyonel yağışlara halk arasında verilen isim olarak biliniyor. Bu yağışlar genelde ikindi vakti başladığı için bu ismi almıştır.

GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK VE TOZ TAŞINIMI DEVAM EDİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Göller Yöresi, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu, Afyonkarahisar, Karabük ve Sivas çevreleri ile Kastamonu'nun iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Karadeniz kıyılarında yer yer pus ve sis bekleniyor. Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıkların ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzey, güneydoğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

ANKARA °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 28°C

Az bulutlu

ANTALYA °C, 23°C

Az bulutlu, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 18°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 16°C

Parçalı bulutlu

ERZURUM °C, 20°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DİYARBAKIR °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



