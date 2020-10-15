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Kırklareli'nde 94 daireli site ve 2 sokak karantinaya alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2020 16:24 | Son Güncelleme

Kırklareli'nde koronavirüs vakasının tespit edildiği 94 daireli bir site, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 14 gün süreyle izolasyon altına alındı. Site çevresinde önlem alan polis, giriş ve çıkışlara izin vermiyor. Öte yandan Valilik 2 sokağın da karantinaya alındığını açıkladı.

Kırklareli'nde 94 daireli site ve 2 sokak karantinaya alındı

Kırklareli'nin merkez Karakaş Mahallesi Şifa Geçidi Sokak üzerinde bulunan Karınca Sitesi'nde yaşayan bir kişinin, koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine, 94 daireli site İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile 14 gün süreyle izolasyon altına alındı. Sitenin giriş ve çıkışları polis kordonuyla çevrilerek kapatıldı. Kırklareli Valiliği'nden yapılan açıklamada, alınan önlemlere aykırı hareket edenler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunacağı belirtildi.

İHTİYAÇLARI VEFA SOSYAL DESTEK GRUBU KARŞILIYOR

Sitede izolasyon altına alınanların tüm ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanıyor. Sitenin önünde bekleyen personel, izolasyon altındaki vatandaşların siparişlerini alıp, araçla marketlere giderek aldıktan sonra özel kıyafetli görevliler tarafından kendilerine teslim ediliyor. Site sakinlerinin getirdiği çöpler de özel olarak görevliler tarafından ayrı bir konteynere alınıyor.
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VALİ BİLGİN: VAKA EN KÖTÜ DÖNEMDEN DAHA FAZLA

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, dün Lüleburgaz ilçesinde incelemelerde bulunduğu sırada ildeki vaka sayısında artış olduğunu dile getirmişti. İldeki vaka sayısının en kötü dönem olan nisan ayından 3 kat daha fazla olduğunu belirten Bilgin, artık 24 saat alanda olacaklarının altını çizerek, "Bundan sonra sokak, cadde, ev, köy ve mahalle karantinaları yapacağız. Bugün itibariyle polis ve jandarmamızın da çalışma düzenini değiştiriyoruz. Gerekirse çalışma saatlerini de değiştireceğiz. Tüm kurumları, tüm vatandaşlarımızı kurallara uymaya davet ediyorum" dedi.

Bilgin, maske, mesafe, temizlik ile soruna bakılmayacağını ifade ederek, "Ayrıca pozitif vakalar ve bu vakaların temaslılarının hassasiyet göstermesi gerekiyor. Mücadeleye en yüksek katkıyı vermelerini bekliyoruz. Lütfen hastalarımız temaslılarını gizlemesinler. Bunlar bizim için çok ciddi sıkıntı. İlimizde bir işletmede, vaka gizlenmesinden kaynaklı 30 yeni vaka tespit ettik. Cenazeye katılan bir kişi de 30 kişiye bulaştırmış. En kötü ay olan nisan ayından 3 kat daha fazla vaka oluştu ilimizde. Bundan sonra en ufak bir müsamaha göstermeyeceğiz. Bütün kurum müdürlerimiz artık teyakkuza geçecek. Bazı ilçelerde karantina süreci başlayabilir. Kofçaz'da sokağa çıkma kısıtlaması getirdik. Lüleburgaz'da da bir mahalleyi karantinaya alabiliriz. Diğer ilçelerimizde de aynı durum var. Oralarda da mahalle karantinaları başlayabilir, önüme gelecek raporlara bağlı" diye konuştu.

2 SOKAK DA KARANTİNAYA ALINDI

Öte yandan Kırklareli Valiliği, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla koronavirüs vakası tespit edilen Yayla Mahallesi'ndeki Çamlık 2 ve Çamlık 3 sokaklarının da 14 gün süreyle karantinaya alındığını açıkladı.

Açıklamada, koronavirüs salgınından ülke ve vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek için karantina kararı alındığı belirterek, kuralı ihlal edenler hakkında Cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacağı bildirildi.

Kaynak: DHA


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