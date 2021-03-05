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  4. Kırmızı il Balıkesir'de tek mavi mahalle Hacıarslanlar!

Kırmızı il Balıkesir'de tek mavi mahalle Hacıarslanlar!

05.03.2021 09:24 | Son Güncelleme:
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Kırmızı il Balıkesir'de tek mavi mahalle Hacıarslanlar!

Koronavirüs tablosunda kırmızı ile işaretlenen çok yüksek riskli iller arasında yer alan Balıkesir’de şimdiye kadar hiç koronavirüs vakası olmayan Edremit’in Hacıarslanlar kırsal mahallesi dikkati çekiyor.

Yaklaşık bir yıldır ülkemizi de etkisi altına alan pandemi ile bütün yurtta mücadele devam ediyor. Yeni koronavirüs haritasında kırmızı risk bölgesi olarak işaretlenen Balıkesir’de pandemi ile mücadele bütün hızıyla sürüyor.

ŞİMDİYE KADAR HİÇ VAKA GÖRÜLMEDİ

İl genelinde virüsün yayılma hızını düşürmek için tedbirler artırılırken, Edremit’in kırsal Hacıarslanlar Mahallesinde şimdiye kadar hiç pozitif vaka görünmemesi dikkatleri çekiyor.

'BUNU TEMİZLİĞE BORÇLÇUYUZ'

Kazdağları’nın eteklerinde zeytinlik alanların içinde yer alan Hacıarslanlar Muhtarı Ali Tuzlu, “Tek bir vakamız bile yok. Bununda sebebi temizlik. Bunu temizliğe borçluyuz. Köylü kurallara riayet ediyor. Herkes maskesini takıyor. Sıkıntımız yok. Köylümüz toprak ile uğraşıyor. Bahçeye gidiyor. Hastalık kafasından siliniyor zaten. Hastalıklar kafada birikir” dedi.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) pandemi Balıkesir normalleşme

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