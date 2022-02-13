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Kırmızı ışıkta kar maskeli silahlı saldırı! 2 kadın öldü, 1 yaralı

13.02.2022 14:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde dehşete düşüren bir olay yaşandı. Kırmızı ışıkta duran iki otomobile, arkadan gelen bir otomobilden kar maskeli kişilerce ateş açıldı. Olayda otomobillerde bulunan 2 kadın öldü, 1 kişi yaralandı. Polis, kaçan kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kırmızı ışıkta kar maskeli silahlı saldırı! 2 kadın öldü, 1 yaralı

Dehşete düşüren olay, sabah saatlerinde, Beylikbağı Mahallesi Ankara Caddesi’nde meydana geldi. Kırmızı ışıkta bekleyen 2 otomobile, arkalarından gelen bir otomobilden inen kar maskeli 2 kişi tarafından silahlarla ateş açıldı.

Otomobillerde bulunan Emine Çöp (27) ve Tuğçe Temiz (22) olay yerinde, yaşamını yitirdi, yaralı halde araçla kaçmaya çalışan Alihan K. (26) ileride bulunan TIR’a çarptı.

Alihan K., ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Polis olay yerinde incelemede bulunurken, kaçan kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli silahlı saldırı
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