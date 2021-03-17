HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kırmızı kategorideki Balıkesir'in bu mahallesinde bir yıldır tek bir vaka görülmedi

Kırmızı kategorideki Balıkesir'in bu mahallesinde bir yıldır tek bir vaka görülmedi

17.03.2021 10:03 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Kırmızı kategorideki Balıkesir'in bu mahallesinde bir yıldır tek bir vaka görülmedi

Balıkesir'in Savaştepe ilçesine bağlı Çavlı Mahallesi'nde salgının başladığı tarihten bu yana tek bir vaka görülmedi. Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı koronavirüs haritasında 'çok yüksek riskli' kategorisindeki kırmızı iller arasında yer alan Balıkesir'in mavi renkli Çavlı Mahallesi'nde yaşayanlar, bağışıklık sistemini kuvvetlendirdiğine inandıkları kızılcık hoşafı içtiklerini söyledi.

Balıkesir'in Savaştepe ilçesine bağlı Çavlı Mahallesi'nde bugüne kadar koronavirüs vakası görülmedi. Mahalle sakinleri, bu durumu, tedbirlere uymalarının yanı sıra her gün düzenli olarak içtikleri kızılcık hoşafına bağlıyor. Çavlı Mahallesi Muhtarı Ahmet Ali Gökçe, "Biz verilen talimatlara uyduk. İşimizi sıkı tuttuk. Maskesiz dolaşmadık. Mahallemizde komşu komşuya misafirliğe gitmiyor. Herkes işinde gücünde. Kimse kimseyi görmüyor. Allah'a şükür bugüne kadar 40 hanelik mahallemizde hiç hastalığa rastlanmadı" dedi.

'YAZ-KIŞ KIZILCIK HOŞAFI İÇİYORUZ'

Muhtar Ahmet Ali Gökçe'nin eşi Gülizar Gökçe de hastalığın çevre mahallelerde görüldüğünü ancak kendi mahallerine uğramadığını söyledi. Gülizar Gökçe, "Her yerde virüs var. Çok şükür bize uğramadı. İnşallah bundan sonra da uğramaz. Dört tarafımız kızılcık ağaçlarıyla çevrili. Mahalle halkı olarak yazın kızılcık meyvesini topluyor, hoşafını yapıyoruz. Yaz- kış demeden sürekli içeriz. Hastalığın mahallemize gelmemesini kızılcık hoşafına bağlıyorum" diye konuştu.

ŞİFA NİYETİNE İÇİLEN KIZILCIK HOŞAFI TARİFİ

Gülizar Gökçe, şifa olarak gördüğü kızılcık hoşafının nasıl yapıldığını ise şöyle anlattı:
"Temmuz ve Ağustos aylarında dağlardan topladığımız kızılcık meyvelerini güzelce yıkıyoruz. Yıkadığımız kızılcığı kaynatıyoruz. Kaynattıktan sonra kızılcık meyvelerinin suyunu çıkartıp sıcak sıcak kavanozlara koyarak ağızlarını kapatıp, soğumaya alıyoruz. Tüketme zamanı geldiğinde ise kavanozların ağzını açıp, bir miktar kızılcık suyu bir miktar da üzerine su koyuyoruz. İsteğe göre şeker ekleyip yaz kış afiyetle içiyoruz. Ben salgında kızılcık hoşafının bizim için şifa olduğunu düşünüyorum. Hastalığa yakalanmama sebebini tüm mahalle halkının severek tükettiği kızılcık hoşafına bağlıyorum."

Mahalle sakinlerinden Camile Kahraman da "Her şeyimiz doğal. Kendimiz ekip, kendimiz biçiyoruz. Dışarıdan bir şey almıyoruz. Mahsullerimize hayvan gübresi hariç hiçbir gübre atmıyoruz. Bol bol kızılcık hoşafı içiyoruz. Ben hastalığın, mahallemize gelmemesini buna bağlıyorum" dedi.

Hacer İlhan ise, evlere kapandıklarını, komşu ziyaretleri yapmayarak doğal bir hayat sürdüklerini söyledi. Zekeriya Kahraman da "Bizde kızılcık alışkanlığı var. Bu civarda kızılcık meyvesi çok. Yaz kış kızılcık şerbeti içeriz. Virüsün köyümüze gelmemesini buna bağlıyorum. Bana deseler ki 'ayran mı, kızılcık mı?' Kızılcık suyunu tercih ederim" ifadelerini kullandı.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Herkes korkup, iğreniyor! 14 yıldır bu işi bedavaya yapıyor Herkes korkup, iğreniyor! 14 yıldır bu işi bedavaya yapıyor
İki doz koronavirüs aşısı olana karantina yokİki doz koronavirüs aşısı olana karantina yok
72 yıl önce eşi tırpanla bileklerini kesti! Sebebi şoke etti72 yıl önce eşi tırpanla bileklerini kesti! Sebebi şoke etti
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Balıkesir Koronavirüs risk haritası

En Çok Okunan Haberler

Sevilen dizinin setinde koronavirüs paniği! TRT'den flaş açıklama

Sevilen dizinin setinde koronavirüs paniği! TRT'den flaş açıklama

Evlenmelerine izin verilmeyince el ele tutuşup kattan atladılar

Evlenmelerine izin verilmeyince el ele tutuşup kattan atladılar

Survivor'da şaşırtan veda! Acun: En üzüldüğüm eleme oldu!

Survivor'da şaşırtan veda! Acun: En üzüldüğüm eleme oldu!

Meteoroloji'den tüm Türkiye'ye kar ve yağmur uyarısı

Meteoroloji'den tüm Türkiye'ye kar ve yağmur uyarısı

Lübnan’da ekonomik kriz protestoları! 'Açlıktan ölüyoruz'

Lübnan’da ekonomik kriz protestoları! 'Açlıktan ölüyoruz'

Kızına cinsel istismarda bulunmuştu! İğrenç olayda flaş gelişme

Kızına cinsel istismarda bulunmuştu! İğrenç olayda flaş gelişme

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik toplantı sonrası açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik toplantı sonrası açıklama

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

4 kişinin ölümüne neden olan tır şoförünün ifadesi ortaya çıktı

4 kişinin ölümüne neden olan tır şoförünün ifadesi ortaya çıktı

İşkenceci eşini öldüren Melek İpek'ten dehşete düşüren sözler

İşkenceci eşini öldüren Melek İpek'ten dehşete düşüren sözler

İETT çalışanını taciz eden kadına tepki yağıyor

İETT çalışanını taciz eden kadına tepki yağıyor

Diğer Haberler

18 Mart’ta ne oldu? İşte adım adım Çanakkale Savaşı’nda yaşananlar

18 Mart Çanakkale Savaşı'nda ne oldu?

Çanakkale zaferine özel türküler | İşte 18 Mart için yazılmış en özel türküler…

Çanakkale zaferine özel türküler

Son Dakika: Sağlık Bakanlığı duyurdu! İki doz koronavirüs aşısı olana karantina yok

İki doz koronavirüs aşısı olana karantina yok

'Pavyon gibi' benzetmesi yapılmıştı! Tartışılan proje ile ilgili yeni gelişme

'Pavyon gibi' benzetmesi yapılmıştı! Tartışılan projede yeni gelişme

Son Dakika: Koronavirüsle mücadele çok kritik 14 gün! Yasaklar geri gelebilir

Koronavirüsle mücadele çok kritik 14 gün

Prof. Dr. Hakan Ertin kimdir? Prof. Dr. Hakan Ertin neden öldü?

Prof. Dr. Hakan Ertin kimdir ve neden öldü?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.