Kırmızı Oda dizisinin Nazgül’ü kimdir? Melis Birkan ne zaman ve nerede doğdu?

Başarılı oyuncu Melis Birkan Kırmızı Oda dizisine Nazgül Çınar karakteri ile dahil oldu. Her hafta Cuma günü TV8 ekranlarında yayınlanan Kırmızı Oda dizisi birbirinden ünlü isimleri konuk alıyor. Kırmızı Oda dizisinin en son yayınlanan 58. bölümüne Nazgül karakteri ile Melis Birkan katıldı. Nazgül rolü ile ekranlara gelen Melis Birkan’ın kim olduğu ve daha önce hangi yapımlarda rol aldığı araştırılmaya başlandı.

Kırmızı Oda dizisi geçtiğimiz yıl yani 2021’de TV8 ekranlarında yayınlanmaya başladı. Başrolünde komedi oyuncusu olarak tanıdığımız Binnur Kaya yer alıyor. Komedi yapımlarında görmeye alışkın olduğumuz Kaya’yı bu sefer Kırmızı Oda dizisinde Doktor Menekşe olarak izlemekteyiz. Dizi, yayınlandığı ilk günden itibaren izleyicinin gönlüne taht kurdu. Her hafta farklı kişilerin hayatına dokunan Kırmızı Oda’ya yeni karakter gelmeye devam ediyor. Dizi en son 58. bölümüyle ekranlara geldi. Bu bölümde başarılı oyuncu Melis Birkan Nazgül karakteriyle izleyici karşısına çıktı.

KIRMIZI ODA NAZGÜL KİMDİR?

Ekranların soluksuz izlenen dizisi Kırmızı Oda’ya her hafta yeni isimler katılmaya devam ediyor. Dizinin dün yayınlanan 58. bölümünde Melis Birkan yer aldı. Birkan, Kırmızı Oda’ya avukat Nazgül Çınar karakteriyle dahil oldu.

MELİS BİRKAN KİMDİR?

Melis Birkan, 30 Kasım 1983 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Birkan, ilköğretim ve lise yıllarında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda bale dersleri aldı. Aynı üniversitede okudu ve aynı zamanda modern dans eğitimini de tamamladı.

Bir dans gösterisi için katıldığı davette şimdiki menajeri tarafından keşfedildi. 2005 yılında Kanaltürk'te "Tarz-ı Hayat" adlı programı sunarak ilk kez kameralar karşısına geçti. 2005 yılında "Çapkın" dizisinde rol aldı. Ardından 2006 yılında Serdar Akar'ın yönettiği "Barda" filminde oynadı. Aynı yıl Kartal Tibet'in yönettiği "Amerikalılar Karadeniz'de" oynadı. "Köprü" isimli bir TV dizisinde oynadı. Arada Çağan Irmak'ın "Ulak" filminde bulundu. 2008 yılında Çağan Irmak'ın yönettiği "Issız Adam" filmindeki rolü ile de kariyerinde bir sıçrama gerçekleştirdi. 2014 yılında TRT1'de yayınlanan "Büyük Sürgün Kafkasya" adlı dizide de rol aldı.



