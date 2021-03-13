Kırmızı renkli Balıkesir'in 3 mahallesinde tek bir vaka görülmedi!

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı risk haritasında çok riskli iller arasında 'kırmızı' renkle yer alan Balıkesir'in 3 mahallesinde pandemi sürecinde tek bir vaka görülmedi. Mahalle sakinleri, maske-mesafe ve tedbir kurallarına uyup, gerekli önlemleri tam aldıklarını söylediler.

KANUNLARA RİAYET EDİYORUZ

Hacıaslanlar Mahalle Muhtarı Mehmet Ali Tuzlu (72), mahallede bulunan 125 haneden 120'sinde emekliler yaşadığını anlatarak, "Burada doğdum, burada büyüdüm, burada öleceğim. Mahallemiz 125 haned. 120 hanede emekli var. Yerleşim birimimizin kimseye muhtaç olmayan ve kendi ihtiyacını içinde karşılayabilen bir yapısı var. Korona çıktığından bu yana ne tek bir hastamız oldu, ne de hastaneye giden oldu. Biz de bunun nedenini temizlik, kanunlara riayet etmemiz olduğunu düşünüyoruz. Komşular, otururken mesafeli oturuyor. Tarlaya bahçeye gittiğimizde de oradaki hava bize iyi geliyor. Tarlada bahçede çalışırken beynimiz işe çalışıyor, onun için hastalık bizim kafalarımızda da yerleşmiyor” dedi.

'KITLIK OLSA ALTI AY İDARE EDERİZ'

Konserveden, hayvansal gıdalara kadar her türlü ihtiyaçlarını kendilerinin karşıladığını söyleyen Mehmet Ali Tuzlu, sözlerini şu şekilde sürdürdü: