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Kırsal mahallenin okulunu onardılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2018 10:49 | Son Güncelleme

Bursa'nın Orhangazi ilçesine bağlı kırsal mahallelerden Gedelek'teki ilkokul ve ortaokulun müdürü, eşi ve öğretmen arkadaşlarıyla 130 öğrencinin eğitim gördüğü okul binasının onarımını yaptı - Okul müdürü Şuayip Yıldız: - "Eğitim öğretim aksamasın diye gece tadilat yapıyoruz, gündüz eğitime devam ediyoruz. Biz gönüllüyüz. Bu işleri yaparken zevk alıyoruz. Devletimiz bize bu görevi vermişse yöneticinin cumartesi pazarı yoktur"

Bursa'nın Orhangazi ilçesine bağlı kırsal mahallelerden Gedelek'teki ilkokul ve ortaokulun müdürü, eşi ve öğretmen arkadaşlarıyla 130 öğrencinin eğitim gördüğü okul binasının onarımını gerçekleştirdi.

Orhan Öcalgiray İlkokulu ve Ortaokulunda 15 Temmuz 2016 tarihinde müdür olarak göreve başlayan Şuayip Yıldız, okulun bakımsız kaldığını ve birçok alanın neredeyse kullanılamaz hale geldiğini fark etti.

Yıldız, bunun üzerine her şeyi devletten beklemek yerine eşi Fatma Yıldız ile okulda tadilat çalışmalarına başladı.

Şuayip Yıldız ve eşinin bu çabalarını gören diğer öğretmenlerin de desteğiyle, okul kısa sürede güzel bir görünüme kavuştu.

Okulun bahçesinde bulunan ve bakımsızlık nedeniyle verim alınamayan zeytin ağaçlarından 600 kilogram zeytin toplandı, geliri yemekhane, kütüphane, derslikler ve okul çevresi düzenlemeleri için harcandı.

- Gece tadilat, gündüz eğitim

Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu okula ilk geldiğinde bazı şeylerin değişmesi gerektiği kararını verdiğini söyledi.

"Bir insan gelir, her şey değişir." sözünü hatırlatan Yıldız, bu prensiple okuldaki eksikleri tespit ettiklerini dile getirdi.

Yıldız, eşinin ve çocuklarının yaz tatilini okul tadilatına destek vererek geçirdiğini vurgulayarak, "İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de bizim bu desteklerimizi görünce arkamızda durdular. Köy halkı ve yerel imkanlarla tadilatlara başladık." ifadelerini kullandı.

Kısa sürede bu çalışmaların meyvesini aldıklarını anlatan Yıldız, şöyle devam etti:

"Kütüphane, bilişim sınıfı, spor salonu, yemekhane oluşturduk. Okul bahçesini yeni baştan düzenledik. Görebildiğimiz bütün eksikleri kendi imkanlarımızla en iyi şekilde yapmaya çalıştık. Eğitim öğretim aksamasın diye gece tadilat yapıyoruz, gündüz eğitime devam ediyoruz. Biz gönüllüyüz. Bu işleri yaparken zevk alıyoruz. Devletimiz bize bu görevi vermişse yöneticinin cumartesi pazarı yoktur. Ben bu düşüncelerle görev yapıyorum."

Yıldız, tadilatlara en çok eşi ve kızının destek verdiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Eşim ve kızım hiçbir şekilde 'Şunu yapalım.' dediğimizde geri durmadılar. Ben yorulduğumda onlar benden daha fazla gayret gösterdiler. Kapısından çerçevesine her şeyi değiştirdik. Okulumuz bahçesinde verim alınamayan zeytin ağaçları vardı. Yaptığımız bakımların ardından bu sene 600 kilogram zeytin aldık. Buradan bir gelir elde ediyoruz. Bu gelirleri okulun ihtiyaçlarında kullanıyoruz. Somut bir şekilde eğitimde başarı çıtamız arttı. Daha da artacağını umut ediyoruz."

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"24 Kasım Öğretmen Günü" Bursa fedekar öğretmen Gedelek Orhangazi

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