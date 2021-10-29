HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kırşehir’de dünürlerin kavgası kanlı bitti! 1 ölü, 2 yaralı

Kırşehir’de dünürlerin kavgası kanlı bitti! 1 ölü, 2 yaralı

29.10.2021 16:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırşehir'de dünür iki aile arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kırşehir’de dünürlerin kavgası kanlı bitti! 1 ölü, 2 yaralı

Olay, Çukurçayır Mahallesi 771’inci Sokak'taki müstakil evde meydana geldi. Aynı mahallede yaşayan R.A. (62), dünürü olan A.Ç. (64), eşi S.Ç. (62) ve kızları E.Ç’nin bulunduğu eve oturmaya geldi. Burada R.A. ile A.Ç. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Büyüyen tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavganın büyümesiyle R.A. evine giderek av tüfeğini aldı. Tekrar dünürlerinin evine gelen R.A., dünürleri A.Ç., S.Ç. ve E.Ç’yi yaraladı.

b4678859f6456c44599b70458139244b

Komşuların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekipleri A.Ç’nin öldüğünü belirledi. Yaralı S.Ç. ve E.Ç. ise, ambulansla Ahi Evran Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

bd42eb9f3d39f60c776c9704b5ca9f42

Polis, olaydan sonra kaçan cinayet zanlısı R.A’nın yakalanması için çalışma başlattı. Cinayet zanlısının aynı mahallede bulunan başka bir evde saklandığı belirlendi. Eve operasyon düzenleyen polis, cinayet zanlısını yakaladı. R.A. gözaltına alınırken, olayda yaşamını yitiren A.Ç. otopsisi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ekim fırsatı! Alınabilecek en anlamlı hediyeEkim fırsatı! Alınabilecek en anlamlı hediye
PARTNERÜnlü isimlerden 29 Ekim mesajlarıÜnlü isimlerden 29 Ekim mesajları
Düğün öncesi birbirlerine girdiler! Özel harekat bölgeye gönderildiDüğün öncesi birbirlerine girdiler! Özel harekat bölgeye gönderildi
Anahtar Kelimeler:
cinayet Kırşehir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kuyumcuda soyguncu dehşeti! Çalışanı öldürüp 2 kilo altınla kaçtı

Kuyumcuda soyguncu dehşeti! Çalışanı öldürüp 2 kilo altınla kaçtı

Cüneyt Arkın "Eski mutlu günler" notuyla paylaştı! "Şampiyonlar Ligi gibi kadro"

Cüneyt Arkın "Eski mutlu günler" notuyla paylaştı! "Şampiyonlar Ligi gibi kadro"

Soruyu duyunca sinirlendi: Sana ne!

Soruyu duyunca sinirlendi: Sana ne!

7 kuruluşun Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu

7 kuruluşun Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu

Rekabet Kurumundan zincir marketlerle ilgili karar!

Rekabet Kurumundan zincir marketlerle ilgili karar!

Akşener'e "Burası Kürdistan" diyen kişiyle ilgili yeni gelişme

Akşener'e "Burası Kürdistan" diyen kişiyle ilgili yeni gelişme

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

5'inci görüşmede yeni gelişme! 6 parti anlaştı

5'inci görüşmede yeni gelişme! 6 parti anlaştı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Akşener'den, "Hayır" oyu veren vekille ilgili açıklama

Akşener'den, "Hayır" oyu veren vekille ilgili açıklama

Antalya'daki falezlerde feci ölüm!

Antalya'daki falezlerde feci ölüm!

Küçük kızlara fuhuş yaptıran çetenin lideri bakın kim çıktı

Küçük kızlara fuhuş yaptıran çetenin lideri bakın kim çıktı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.