Kırşehir'de kına gecesi kana bulandı! Gelin av tüfeğiyle vuruldu

Olay, Çiçekdağı ilçesine bağlı Köseli beldesi Çiftlik Mahallesi’nde meydana geldi. Kına gecesinde henüz belirlenemeyen kişi tarafından av tüfeğiyle açılan ateş sonucu vücudunun çeşitli yerlerine saçma isabet eden gelin M.Y. (28) yaralandı.

YOZGAT'A SEVK EDİLDİ

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı gelin, 112 Sağlık ekiplerince önce Yerköy Devlet Hastanesi’ne ardından da Yozgat Şehir Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Tedavisi devam eden M.Y.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Kaynak: İHA

