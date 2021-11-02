Kış aylarında doğalgazdan tasarruf etmenizi sağlayacak en iyi kombi çeşitleri

Öncelikle “Kombi nedir?” sorusunun cevabına bakalım. Doğal gaz ve elektrikle çalışabilen, ev, ofis gibi kapalı alanları ısıtan cihazlar olarak tanımlanıyor. Aynı zamanda sıcak su ihtiyacınızı da karşılıyor. Bu cihazlar arasında seçim yaparken dikkat edilmesi gereken bazı ayrıntılar bulunuyor. Güvenli olması, sessiz çalışması ve çok yer kaplamaması önemli özellikler arasında sayılabiliyor. Bütün bunlara ek olarak bütçenize olan faydasını da eklemek gerekiyor. Faturalarınızı düşürebilmeniz için tasarlanmış, çeşitli markalara ait birçok model bulunuyor. Ancak bu noktada "Hangi kombi daha iyi?" sorusu akılları karıştırabiliyor. Bunun için öncelikle faturanızı düşürmenize yardımcı olacak ürünlerin çeşitlerine ve aralarındaki farklara bir göz atmamız gerekiyor.

Yoğuşmalı Kombi Nedir? Elektrikli Kombi Arasındaki Farklar Nelerdir?

Bütçe dostu olarak önerebileceğimiz iki çeşit kombi bulunuyor. Bunlardan ilki yoğuşmalı sistemler olarak adlandırılıyor. Bu tarz cihazlarda yanma sırasında ortaya çıkan atık gaz hemen ortadan kaldırılmıyor ve ayrı bir ünitede gezdirilmeye devam ediyor. Böylelikle atık gaz bir süre daha ünite içerisinde dolaştırılarak ısıtmaya yardımcı oluyor ve yakıttan tasarruf edilmesini sağlıyor. Diğer ısıtıcı çeşidi de elektrikle çalışan sistemler oluyor. Bu cihazlar, yakıt olarak elektrik kullanıyor. Doğal gaz tesisatının olmadığı yerlerde alternatif olarak kullanılabilen bu sistemler, düşük maliyetli olması sayesinde avantaj sağlıyor. Kokusuz ve issiz ortamlar sunduğu için de tercih edilebiliyor. Aklınızda "Elektrikli kombi ne kadar elektrik harcar?" sorusu dolaşıyor olabilir. Eğer ısıtıcınız 15 kW gücündeyse bu durum ısıtıcınızın saatte 15 kW elektrik harcıyor anlamına geliyor. Kombilerin güç değeri arttıkça harcadığı elektrik miktarı da artıyor.

Tasarruf etmek denince akla ilk olarak "Kombi kaç derecede yanmalı?" ve "Kombi kaç dakikada bir çalışır?" gibi sorular geliyor. Cevaplar ise iki farklı sistem ve çok sayıda marka olması sebebi ile farklılık gösteriyor. Gelin, birlikte bu sistemlerin işleyiş şekillerini ve markaların özelliklerine listemizde göz atalım ve “Hangi kombi markası alınmalı?” sorusu için size fikir vermeye çalışalım.

Hem uygun hem kaliteli bir ürün: E.C.A. Proteus Premix 28 kW



E.C.A Proteus Premix 28 kW, yoğuşmalı olması sebebiyle tasarruf için tercih edilebilir cihazlar arasında listemize giriyor. Hermetik baca yapısı sayesinde bina baca sistemine ihtiyaç duymuyor. Bu özelliği ile büyük rahatlık sağlıyor. Yıllık bazda incelediğimizde elektrik tüketimiyse sadece 44 kW. Düşük maliyetli, harika ötesi bir ürün! Su ısıtma verimliliği çok yüksek, her daim sıcak su eliniz altında. Ebatları ise yalnızca 67,8 x 41 x 28,8 cm. Bu haliyle çok az yer kaplıyor. Eko ve konfor modu cebinize uygun tarifeyi seçebilmenize olanak sağlıyor. Modern tasarımıyla kalitesi birleşince ortaya çok güzel bir ürün çıkıyor. Çoğu bütçeye de uygun!

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Güvenilir bir marka arayanlara: DemirDöküm



DemirDöküm, eski ve köklü bir marka olarak listemizde yerini alıyor. Kombi seçerken güvenilirliğin önemli bir özellik olduğunu biliyoruz. Cihaz üzerinde bulunan dahili 3 bar emniyet sistemiyle DemirDöküm Volto, bunu garanti ediyor. Küçük ev ve ofisleriniz için harika bir seçenek, değil mi? Isıtma ünitesi çelik sacdan yapılmış ve ısı yalıtım malzemesi ile kaplanmış. Üstelik ihtiyacınıza göre ayarlanabilen pompa kademesiyle faturalarınızı düşürüyor, yüzünüzü güldürüyor. Elektrikle çalışması, çevre dostu bir cihaza sahip olmanızı da sağlıyor. “Kombi nasıl açılır?” ve “Kombi nasıl kapatılır?” sorularınaysa kolay kullanımlı LCD ekranı ile yanıt veriyor. Her şeyiyle rahatlık sağlamak amacıyla tasarlanmış.

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Alarko Super Fit Sup 24 Premiks, tam yoğuşmalı ve hermetik bacalı yapısıyla aradığınız ısıtıcı olabilir. Premiks yoğuşma teknolojisini kullanan Alarko, bu özelliği sayesinde gaz tüketimini azaltarak yakıt tasarrufu sağlıyor. Tam aradığımız özellik! Çok düşük ses seviyesiyle gürültü kirliliğini de önlüyor. Zararlı gaz salınımı oranını azaltan teknolojisi, çevre dostu olarak ön plana çıkmasını sağlıyor. Aynı zamanda güneş enerjisiyle çalışan sistemlere bağlanabilmesi cihazı eşsiz kılıyor. Su ısıtma işini de ekonomik bir yolla sizin yerinize çözmüş oluyor.

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Özelliklerine bakınca fiyatını göz ardı edeceksiniz



Şık ve beyaz tasarımıyla evinizde yer bulmakta zorlanmayacağınız bir kombi markası önereceğiz. Viessmann Vitodens 100-W 26 kW ERP, kesinlikle harika bir cihaz! Yüksek teknoloji kullanılarak ve neredeyse her şey düşünülerek tasarlanmış. Yoğuşmalı özelliğiyle yakıt tasarrufu sağlıyor. Paslanmaz çelik yapısı sayesinde düşük oranda zararlı madde emisyonu yaparak çevre dostu olduğunu kanıtlıyor. Çok da sessiz çalışıyor. Dijital göstergeli, dokunmatik paneli geleceğe ışınlamışsınız hissi veriyor. Elektronik oda termostatıyla oda sıcaklığına bağlı ısınma sağlıyor. Anında sıcak su özelliği de mevcut.

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Doğal gaz faturalarından korkmayın!



Siz faturalardan tasarruf edin, kalan paranızla gezin tozun diye E.C.A Calora Premix 24 kW HM ERP marka cihazı yapmış. Kendisi gibi fiyatı da çok ekonomik olan bu ısıtıcı, tam bir fiyat performans ürünü. Size çok az yer kaplayan, sessiz çalışan ve şık tasarımıyla göz dolduran bir ürün öneriyoruz. Doğal gaz ve LPG ile kullanılabiliyor. %107,5 verimliliğe sahip. Sabit sıcaklıkta su alma imkanı da sağlıyor. Tesisatı tamamen güvene almak için tasarlanmış By-Pass sistemine sahip olması kalitesini katlıyor. Donmaya karşı koruması bile var! Akıllı oda termostat sistemiyle boşa enerji harcamayı önlüyor. iOS ve Android uygulamalarını kullanarak internet üzerinden kontrol imkanı sağlıyor. Mükemmel bir ürün!

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Çevre dostu: Termodinamik Elektrikli Kombi



Termodinamik DEK 36 kW elektrikli kombi, geniş alanlarda kullanım için çok uygun gözüküyor. Daha çok elektrik harcıyor olmasına rağmen tasarrufu elden bırakmıyor. Tamamen elektrikle çalışması, is ve koku gibi sorunların oluşmasını önlüyor. İdeal ölçülere sahip olması ve duvara asılma özelliği sayesinde yerden tasarruf etmenize imkan tanıyor. Şık ve modern dizaynı dekorasyon kolaylığı sağlıyor. Üstelik çevre dostu bir cihaz olarak tasarlanan bu ürün ne harika! Zaman saati ve elektronik ısı termostatı da bulunuyor. Sıcak su için ekstra bir uygulama gerektirmiyor.

Bu modern cihazı incelemek için buraya tıklamanız yeterli.

En iyi kombi markaları arasında Buderus



Kolay kullanımlı, özel ölçüleriyle az yer kaplayan, aynı zamanda yüksek teknoloji ürünü bir kombi arıyorsanız bu önerimizi dikkatle inceleyebilirsiniz. Buderus Logomax Plus Gb122i 24 kW tüm ihtiyaçlarınıza yanıt verebilecek özelliklerde tasarlanmış bir kombi. Çok sessiz çalışıyor. Yoğuşma teknolojisi sayesinde verimliliği yüksek. Tasarruf yönünden mükemmel! Farklı modülasyon aralıklarıyla düşük ısı ihtiyaçlarına bile karşılık verebilecek nitelikte olması büyük rahatlık sağlıyor. İhtiyaç dışı kullanıma karşı kendisini kısabilme özelliğine sahip, böylece boşa gaz harcamayı önlüyor. Yeni nesil LCD ekranı kullanım kolaylığı sağlıyor. Düşük elektrik tüketimine sahip pompasıyla ekonomik olması da cabası!

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Bütçe dostu: Vaillant



Harika yorumlar almış, ekonomik bir kombiyle daha karşınızdayız! Vaillant Ecotec Intro 28 kW, ısıtmada A enerji verimliliğine sahip olmasıyla dikkat çekiyor. Yakıtı daha etkili kullanma özelliği sayesinde tasarruf etmenizi sağlıyor. Paslanmaz çelik yapısı uzun ömürlü kullanım vadediyor. Vaillant markası 145 yıllık tarihiyle de ayrı bir güvence sağlıyor. Modern tasarımı ve kompakt boyutlarıyla evinize mükemmel bir şekilde uyum sağlayabilecek bu cihaz, uygun fiyatıyla da dikkat çekiyor. Dokunmatik LCD ekranı ve yüksek teknolojisiyle bütçe dostu kombi arayışınıza son veriyor.

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Dünyaca bilindik bir marka: Bosch



Bosch Condens 2500 W 24 kW, uzun ömürlü kombi arayanlar için önerilerimiz arasına giriyor. Alüminyum ve silisyum alaşımı ile üretilmiş olması korozyona karşı dayanıklılığı yanında getiriyor. Döküm ısı blokları sayesinde az yakıt tüketiyor. Böylelikle bütçe dostu bir ürün olarak da öne çıkıyor. Ses yalıtımıyla gürültü kirliliğinin önüne geçiyor. Üzerinde bulunan 8 litrelik sıcak su deposu, musluğu her açtığınızda size büyük kolaylık sağlıyor. Aydınlatmalı LCD ekranı, sıcaklık ve hata teşhis göstergesiyle yenilikçi bir cihaz olduğunu kanıtlamış oluyor. Frekans kontrollü pompa yapısı enerji tasarrufu sağlayarak cebinize de katkıda bulunuyor.

Her yanıyla harika olan bu cihaza bir bakmak isterseniz buraya tıklamanız yeterli.

Faturamız çok geliyor demeyin!



İşte kaliteli bir kombi markası daha! Baymak, Duotech Compact 24 kW ile sınırları zorluyor. Yoğuşmalı bir cihaz olması cebinizi de güvende tuttuğu anlamına geliyor. Üstelik ürünün fiyatı da çok ekonomik! Modülasyonlu fan sistemi sayesinde sabit yanmada üst düzey verim sağlıyor. LCD ekran ve dokunmatik sistemiyle kullanımı çok kolay. Arıza teşhis sistemi sayesinde sürekli kombi resetleme düğmesine basmanıza gerek kalmıyor. Donmaya karşı tam koruma da var. Düşük elektrik tüketimli sirkülasyon pompasıyla elektrikten dahi tasarruf edebiliyorsunuz. Hermetik baca sistemiyle de kendi kendine yeten harika bir cihaz.

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İşte bir Türk markası: Daikin



Bizi gururlandıran, Adapazarı'nda üretilerek tüm dünyaya dağıtımı yapılan bu özel ürün son önerimiz olarak geliyor. Otomatik gaz adaptasyon özelliği sayesinde her hava koşulunda mükemmel şekilde çalışabiliyor. Ömürlük bir cihaz arıyorsanız Daikin 24 kW yoğuşmalı kombi sizin için kesinlikle vazgeçilmez olacak. Frekans kontrollü pompası %80 civarı tasarruf sağlıyor ve cebinizi yakmıyor. Sessiz çalışıyor olması bir diğer artısı olarak karşımıza çıkıyor. Farklı dizaynıyla evinize bambaşka bir dokunuş da yapıyor. Marka ayrıca ömür boyu değişim gerektirmeme garantisini de veriyor. İnanılmaz! Yüksek çözünürlüklü LED ekranı da cabası!

Ürünü incelemek isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

