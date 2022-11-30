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Kış aylarında yeni bir stil edinmek isteyenlere harika kombin önerileri

29.11.2022 16:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Renk renk montları, yumuşacık atkıları, şahane botları gardıropların arka gözlerinden çıkarma vakti geldi! Bembeyaz karların içinde bir film setinden çıkmış gibi şık görünmeye ve soğuğa meydan okumaya hazır mısınız? Görenlerin kalplerini ısıtacağınız ve aynadaki yansımanıza âşık olacağınız birbirinden şık, kış kombin önerilerine göz atmak isterseniz sizi daha fazla bekletmeyelim!

Kış aylarında yeni bir stil edinmek isteyenlere harika kombin önerileri

Şıklığından asla ödün vermeyen stil sahibi kişiler için modanın mevsimi olmaz! Uğruna kombin yapılacak kaşe kabanlar, estetik zevkinizin ne kadar yüksek olduğunu gösterecek botlar ve daha neler neler! Kış sezonuna bomba gibi girmek ve şıklığınızla göz doldurmak için ihtiyacınız olan tek şey, biraz ilham almak. Gelin, bu kış yepyeni bir stil yakalamanızı sağlayacak parçaları birlikte inceleyelim!

1. Sıcacık bir kış için: DeFacto Oversize Kaşe Mont

Kış aylarında yeni bir stil edinmek isteyenlere harika kombin önerileri

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DeFacto Oversize Kaşe Mont ile kış sezonuna bomba gibi bir giriş yapmaya hazır mısınız? Mont, giydiğiniz andan itibaren çok daha cool bir duruş vadeder. Oversize kalıbıyla günceli yakalayan mont, midi boyuyla da zarif bir görünüm sergiler. Geniş cep detayları ve siyah düğmeleriyle spor bir forma dönüşen kaşe kaban sayesinde rahatlığın zirvesini yaşarken şıklığı da elden bırakmayacaksınız.

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2. Kusursuz bir görünüme kavuşun: Livik Likralı Yüksel Bel Jean

Kış aylarında yeni bir stil edinmek isteyenlere harika kombin önerileri

Livik Likralı Yüksel Bel Jean, rahatlığı ve şıklığıyla sizi kendine hayran bırakacak. Giydiğiniz andan itibaren favoriniz olacak pantolon, likralı kumaşı ve yüksel beli sayesinde ekstra konfor vadeder. Belinizi sımsıkı sarar ve kıvrımlarınızı ortaya çıkarır. İspanyol paça kesimi sayesinde topuklu bir bot tercih ettiğinizde sizi çok daha uzun gösterir. Mavinin en güzel tonunu üzerinde taşıyan pantolonu turuncu bir kazakla kombinleyebilirsiniz.

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3. Tüm sokağı topuk tıkırtılarınızla doldurun: Marjin Topuklu Bot

Kış aylarında yeni bir stil edinmek isteyenlere harika kombin önerileri

Marjin Topuklu Bot, diğer botlarınızı rafa kaldıracak! Modeli ve rengiyle mest eden parça, sonbahar ve kış sezonunda favoriniz olacak. Küt burun tasarımıyla nostaljik rüzgârlar estiren bot, deseni ve topuğundaki detaylarla günceli yakalıyor. Fermuarlı kapamasıyla rahat giyiliyor. Kısa topuk boyu ise günlük kullanım için ideal. Uğruna kombinler yaptıracak botu ön plana çıkarmak için beyaz ve krem tonlarında bir kabanla kombinleyebilirsiniz.

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4. Dokusuna hayran olacaksınız: Trendyolmilla Oversize Dik Yaka Triko Kazak

Kış aylarında yeni bir stil edinmek isteyenlere harika kombin önerileri

Trendyolmilla Oversize Dik Yaka Triko Kazak, bir kazaktan alınabilecek maksimum verimi sağlıyor! Şıklıksa şıklık, rahatlıksa rahatlık! Yumuşacık dokusuyla pamukların içinde gibi rahat edeceğiniz kazak, turuncu rengiyle görenleri büyülüyor. Dik yaka kesimiyle boynunuzu daha uzun gösteriyor. Oversize duruşuyla da cool bir tarz vadediyor. Turuncu kazakla iç ısıtan bir kış kombini yapmak için onu İspanyol paça bir jeanle tamamlayabilirsiniz.

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5. Şıklığı sadeliğinde gizli: DeFacto Pullover Kazak

Kış aylarında yeni bir stil edinmek isteyenlere harika kombin önerileri

DeFacto Pullover Kazak, stil sahibi erkeklerin giymekten zevk duyacağı şahane bir parça. Abartısız bir şıklık arayışı içinde olanların favorisi olacak kazak, rengiyle insanın içini açıyor. Günlük kullanım için ideal olan triko kumaşıyla konfor vadeden triko kazağı ofis giyimde de tercih edebilirsiniz. Spor şık kombinler oluşturmak için kazağı siyah bir jean ve siyah botlar ile kombinleyebilirsiniz.

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6. Şık bir jeane ne dersiniz: Levi's Straight Fit Jean

Kış aylarında yeni bir stil edinmek isteyenlere harika kombin önerileri

Levi's Straight Fit Jean, modayı yakından takip eden ve stil sahibi erkeklerin kısa zamanda vazgeçilmezi olacak bir parça. Kalıbıyla "Neden bir tane daha almadım ki?" diye sordurtacak pantolon, sizi çok daha ince gösterir. Pamuklu ve esnek kumaşıyla konfor vadeden pantolon içinde oldukça rahat edeceksiniz. Siyah jean pantolonla şahane bir kış kombini yapmak için üzerine mint yeşili bir kazak tercih edebilirsiniz.

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7. Şıklığı yakalarken konforu da elden bırakmayın: Tezcan Spil Hakiki Deri Erkek Bot

Kış aylarında yeni bir stil edinmek isteyenlere harika kombin önerileri

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Tezcan Spil Hakiki Deri Erkek Bot, klasik şıklığıyla kalbinizi fethedecek. Günlük koşuşturmada ayağınızı yormadan hem sizi soğuk hava koşullarından korur hem şıklığıyla göz kamaştırır. Bağcıklı modeli sayesinde spor bir forma dönüşen bot, kısa topuk boyu ve kaymaz tabanı ile kış ayları için ideal. Aynı zamanda hakiki deriden elde edildiği için uzun yıllar kombinlerinize eşlik eder.

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8. Şıklığın çanları sizin için çalacak: Bershka Yünlü Suni Deri Biker Ceket

Kış aylarında yeni bir stil edinmek isteyenlere harika kombin önerileri

Bershka Yünlü Suni Deri Biker Ceket, giydiğiniz andan itibaren hayran olacağınız bir model. Üzerinizdeki duruşuna ve aynadaki yansımanıza âdeta âşık olacaksınız. İçi yünlü yapısıyla en sert hava koşullarında bile konforunuzdan ödün vermeden günü tamamlayabilirsiniz. Acı kahve renginin üzerinde parlak fermuar detaylarıyla enerjinizi yükseltecek montla kış kombinlerinizi en şık şekilde tamamlayabilirsiniz. Montu deri kahve bir pantolon ve krem rengi bir kazakla kullanabilirsiniz.

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9. Trend alarmı: Hello Lovely Kahve İspanyol Paça Deri Pantolon

Kış aylarında yeni bir stil edinmek isteyenlere harika kombin önerileri

Son dönemlerin en trend parçalarından biri de Hello Lovely Kahve İspanyol Paça Deri Pantolon. Deri şıklığını sevenler ve tarzıyla bir adım öne çıkmak isteyenlerin favorisi olacak pantolon, bacaklarınızı sarar. Yüksel beli sayesinde bel kıvrımınızı ortaya çıkarır. İspanyol paça kesimiyle boyunuzu çok daha uzun gösterir. Deri kahve pantolonu krem rengi bir kazakla ve deri ceketle kombinleyebilirsiniz.

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10. Bir kazaktan daha fazlası: My Love Butik Polo Yaka Çizgili Triko Kazak

Kış aylarında yeni bir stil edinmek isteyenlere harika kombin önerileri

My Love Butik Polo Yaka Çizgili Triko Kazak, cool duruşu ve eşsiz kalıbıyla kusursuz bir şıklık vadediyor. Klasik bir görüntü veren polo yaka kesimini, oversize duruşunu dengeliyor ve günceli yakalıyor. Enine siyah çizgilerle hareketlenen kazak, stilinize bambaşka bir hava katacak. Zamana karşı meydan okuyan modeli sayesinde parçayı her sezon kullanabilir, şahane kış kombinlerinizi göz alıcı modeliyle taçlandırabilirsiniz.

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