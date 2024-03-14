Kış çayı faydaları nelerdir? Kış çayı ne işe yarar, öksürüğü keser mi?

Kış çayı adından da belli olduğu üzere kış döneminde yapılan ve sağlık için son derece faydalı olan bitki çaylarından biridir. Tamamen doğal malzemeler kullanılarak hazırlanan bu çayın insan sağlığı üzerinde çok önemli yararları vardır. Ayrıca hazırlama aşamasında kullanılan çeşitli baharat, meyve ve bitkilerden dolayı zengin vitamin ve mineral içeriğine sahiptir. Ev ortamında basit bir şekilde hazırlanan bu çayın pek çok rahatsızlıktan koruma etkisi vardır.

Kış çayı faydaları nelerdir?

Kış çayı, kış döneminde çok sık görülen bazı hastalıkların hafifletilmesinde ve giderilmesinde önemli bir etkiye sahiptir. Çeşitli ve faydalı birçok farklı meyve parçalarının ve bitki türlerinin kullanılmasıyla yapılan bu çayın düzenli olarak tüketilmesi, pek çok önemli yararı da beraberinde getirmektedir. Soğuk kış günlerinde çoğu kişinin vücut direnci düşebilir. Kış çayı bu noktada önemli yararlar sağlamaktadır. Vücudu çeşitli hastalıklardan koruma etkisi olan kış çayı faydaları genel olarak şu şekildedir:

Bağışıklığın güçlenmesine yardımcı olmaktadır.

Vücut direncini kuvvetlendirmede etkin bir rolü vardır.

Grip, soğuk algınlığı, nezle gibi rahatsızlıkların giderilmesinde etkilidir.

Bitkinlik ve halsizlik gibi sorunların ortadan kalkmasına yardımcı olur.

Vücudun daha zinde ve canlı olmasını sağlamada etkilidir.

Badem enfeksiyonunun giderilmesinde büyük bir rolü vardır.

Astım gibi nefes alma zorluğu yaşatan hastalıkların olumsuz etkilerinin azalmasına yardımcı olur.

Sindirim sistemi sağlığı üzerinde olumlu etkilere sahiptir.

Balgam söktürücü niteliği mevcuttur.

Kan şekeri değerlerinin düzenlenmesine yardımcı olur.

Kış çayı ne işe yarar?

Kış çayı, soğuk havaların yaşandığı kış mevsiminde vücudun bağışıklığını güçlü tutmak için tüketilen bir bitki çayıdır. Vücudun daha dinç olmasını sağlayan bu çay, aynı zamanda vücuda enerji vermektedir. Kış mevsiminde yaygın olarak tüketilen bu çay, doğru oranda içildiği takdirde birçok önemli fayda sağlamaktadır. Mide ile alakalı şişkinlik, hazımsızlık gibi problemlerin görülme sıklığının azalmasına yardımcı olur. Bağışıklığı destekleyerek grip, nezle gibi hastalıklara yakalanma riskini en aza düşürür. Ayrıca kış çayı doğal bir antibiyotik görevi gördüğünden göğüs bölgesinde görülen ağrılarla birlikte baş bölgesinde görülen ağrılara iyi gelir. Bu noktada kış çayı boğazlara iyi gelir mi konusu akıllara gelebilir. Doğal antibiyotik özelliğinden kaynaklı boğaz ağrılarına da faydalı bir içecek türüdür.

Kış çayı nasıl yapılır?

Kış çayı şifalı bir bitki çayı olarak bilinmektedir. Bu çayın yapımında çeşitli baharatlar, meyveler ve bitki türleri kullanılmaktadır. İnsanların kendi damak zevkine göre içeriği değişebilmektedir. Ancak genel olarak kış çayında kuşburnu, elma, portakal, limon gibi meyveler ile zencefil, tarçın, nane, karanfil gibi çeşitli baharatlar kullanılır. Ayrıca melisa, yeşil çay veya adaçayı gibi bitki türevleri de ilave edilmektedir. Kış çayı şekersiz olarak tüketilebildiği gibi içine bal eklenerek de tatlandırılabilir.

Kış çayı yapımı diğer bitki çayları yapımı gibi kolaydır. Öncelikle bir miktar su kaynatılır ve ardından bu kaynayan suyun içerisine tercih edilen meyveler, bitkiler ve baharatlar konulur. Yaklaşık olarak 15 dakika kadar demlenmesi için bekletildikten sonra içilir.

Kış çayı öksürüğü keser mi?

Kış çayı içerisinde bulunan meyve, baharat ve çeşitli bitkilerden kaynaklı oldukça yararlı bir içecektir. İçeriğinde yer alan bu besinlerden dolayı vitamin ve mineraller yönünden de epey zengindir. Boğazı yumuşatıcı etkisi olan bu çay, düzenli olarak tüketildiğinde öksürük kesici özelliğe sahiptir. Çok sık öksürme durumu yaşandığında göğüste bazı ağrılar ortaya çıkmaktadır. Kış çayı bu ağrıların giderilmesinde de etkin bir rol oynamaktadır. Bu noktada kış çayı günde kaç defa içilir konusu karşımıza çıkabilir. Her bitki çayında olduğu gibi bu çayı da fazla içmemek önemlidir. Gün içerisinde genellikle 2 veya 3 fincan kadar bu çayın tüketilmesi tavsiye edilmektedir.

Kış çayını kimler içemez?

Kış çayı çeşitli bitki, meyve ve baharatların eklenerek yapıldığı karışık bir bitki çayı olarak karşımıza çıkmaktadır. Kış çayı içerisinde kullanılan ıhlamur, zerdeçal gibi bazı bitkiler kan inceltici özellik taşımaktadır. Bu yüzden özellikle kan sulandırıcı ilaç kullanan kişilerin ve kanama bozukluğu problemi olan bireylerin bu tür bitki çaylarını tüketmesi önerilmemektedir. Ayrıca düzenli olarak ilaç alanların, kronik hastalığı olanların ve kış çayı içerisinde bulunan bitki, meyve ve baharatlara karşı alerjisi olan veya alerjik bünyeye sahip olan kişilerin bu tür bitki çaylarını içmeden önce uzman bir hekime danışması son derece önemlidir.





