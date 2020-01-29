Kış depresyonu belirtilerine dikkat! Uyku ve yeme ihtiyacı artıyorsa...

Kış depresyonu uyku ihtiyacında ve yeme düzeninde artışla kendini gösterirken uzmanlar, kış depresyonunda erken müdahalenin önemine işaret etti. Uzmanlara göre kış depresyonu tedavisinde uyku saatlerinin sınırlandırılması, beslenme düzeninin oturtulması ve düzenli olarak gün ışığından yararlanılması büyük önem taşıyor..

Kış depresyonu belirtileri ve alınması gereken önlemleri anlatan Psikiyatri Uzmanı Prof. Dr. Sermin Kesebi, kış depresyonunun sağlıklı kişilerde de görüldüğünün altını çizdi.

KIŞ DEPRESYONU KİMLERDE GÖRÜLÜYOR?

Kış depresyonunun sağlıklı olarak adlandırılan, herhangi bir psikiyatrik yakınma ve başvurusu olmayan bireylerde de görülebildiğini belirten Prof. Dr. Sermin Kesebir, “Sağlıklı kişilerin % 10-15’ i kışla gelen ışık ve ısı değişimlerine hassastır. Ailede benzer bir kümelenme riski arttırır. Bu durum kadınlarda daha sık izlenmektedir. “Adet döngüsü, uyku-uyanıklık döngüsü, beslenme döngüsü gibi döngüsel ritimlere hassasiyet artabilir” dedi.

KIŞ DEPRESYONU BELİRTİLERİ ARASINDA UYKU VE YEME İSTEĞİNDE ARTIŞ VAR

Kış depresyonunun en belirgin belirtisinin uyku ve beslenme alışkanlıklarında değişiklik olduğunu kaydeden Prof. Dr. Sermin Kesebir, “Uyku ihtiyacında ve yeme davranışında bir artışla birliktedir. Buna enerji kaybı, halsizlik eşlik eder. Duygular melankolik tiptedir” dedi.