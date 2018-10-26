Kış kapıya dayandı! Birçok il kara teslim oldu

Sonbahar günlerini yaşadığımız bu günlerde birçok il kış ile tanışmaya başladı. Birçok bölge yılın ilk kar yağışı görüldü. Antalya-Konya karayolu Akseki ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı, tipi ve fırtına nedeniyle trafiğe kapandı.

İlk kar düştü

1 / 40 Edinilen bilgiye göre, Akseki ilçesinde dün saat 16.00 sıralarında başlayan ve etkisini arttıran kar yağışı, ulaşımı olumsuz etkiledi. Akseki-Seydişehir karayolunun bin 825 rakımlı Alacabel mevkisinde kar kalındığı yaklaşık 15 santimetreye ulaştı.

2 / 40 Fırtına ve tipi nedeniyle görüş mesafesi zaman zaman sıfıra kadar düşerken yol trafiğe kapandı. Bölgede yüzlerce araç yolda kaldı. Jandarma ve bölge trafik ekipleri de yolda kalanlara yardım etti. Trafik ekipleri, sürücüleri Beyşehir yoluna yönlendirdi.

3 / 40 SİVAS-TOKAT KARAYOLUNDA ULAŞIM GÜÇLÜKLE SAĞLANDI Sivas'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle Sivas-Tokat karayolunun Çamlıbel mevkisinde ulaşım güçlükle sağlanıyor. Kentte dün gün boyu etkili olan sağanak akşam saatlerinde kara dönüştü. Kar yağışı nedeniyle Sivas-Tokat karayolunun 1650 rakımlı Çamlıbel Geçidi'nde bazı araçlar mahsur kaldı.

4 / 40 Kar yağışı ve tipi nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Yolda kalan tırların kurtarılması için çalışma başlatıldı. Polis ekipleri, kış lastiği bulunan araçların kontrollü geçişine izin verdi. Ağır tonajlı ve kış lastiği olmayan araçlar ise Yıldızeli ilçesi yakınlarında bekletildi. Karayolları ekipleri, kar temizleme ve tuzlama çalışması yaptı. Bölgede kar yağışı ve tipi etkisini sürdürüyor.

5 / 40 BOLU Bolu’da kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sürücüleri de olumsuz etkiliyor. D-100 Karayolu ve TEM Otoyolu Bolu Dağı mevkiinde etkisini artırarak devam eden kar yağışı nedeniyle hazırlıksız yakalanan sürücüler zor anlar yaşadı.

6 / 40 BOLU Sisin de etkili olduğu Bolu Dağı’nda sürücüler takip mesafelerini korumaları ve hız limitlerine uymaları konusunda ışıklı levhalar ve trafik ekipleri tarafından uyarılıyor. Ayrıca, güzergahta herhangi bir sorun yaşanmaması için karayolları ekipleri, yol küreme ve tuzlama araçlarıyla aralıksız olarak çalışıyor.

7 / 40 TOKAT'TA KAR YAĞIŞI ULAŞIMDA AKSAMALARA NEDEN OLDU Tokat'ta dün akşam saatlerinde yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı Tokat-Sivas karayolu Çamlıbel geçidinde etkili oldu. 1650 rakımlı Çamlıbel geçidinde yolun karla kaplanması nedeni ile bazı sürücüler zor anlar yaşadı. Kar yağışına hazırlıksız yola çıkan sürücülerden bazıları ilerlemekte zorluk yaşarken, ağır tonajlı araçların yolda kaldığı görüldü.

8 / 40 Bölgede karayolları ekipleri çalışma başlatırken, bölge trafik ekipleri de trafiğin durmaması için zincir uygulaması başlattı. Öte yandan Tokat'ın Erbaa ilçesine bağlı Gökal Beldesi ile Başçiftlik ilçesinde kar yağışı etkili oldu.

9 / 40 ANKARA Ankara'da soğuk havanın etkili olduğu Kızılcahamam'da, dün öğleden sonra etkili olan kar yağışı nedeniyle Soğuksu Milli Parkı ile Eğerli Dere Mahallesi'nin yüksek kesimleri beyaza büründü.

10 / 40 Çamlıdere ilçesinde de kar yağışı, yaylalarda etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle trafikte oluşabilecek olumsuzluklara karşı tedbir alındı.

11 / 40 KARTEPE Kartepe ve Kartalkaya kayak merkezlerine sezonun ilk karı yağdı.

12 / 40 Kocaeli'ndeki Samanlı Dağları'nın zirvesinde bulunan ve İstanbul'a yaklaşık 1,5 saat mesafede olan Kartepe'deki kayak merkezine de kar yağdı.

13 / 40 Samanlı Dağları'nın 1640 rakımlı zirvesi Kartepe'de de benzer manzaralar oluştu.

14 / 40 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için bölgede önlem aldı.

15 / 40 KARTALKAYA Bolu kent merkezine 45 kilometre uzaklıktaki Köroğlu Dağı'nda yer alan Kartalkaya Kayak Merkezi'nde sağanak yerini kara bıraktı. Önceki geceden itibaren etkili olan yağışın aralıklarla devam ettiği Kartalkaya'da, kar kalınlığı yüksek kesimlerde 10 santimetreye ulaştı.

16 / 40 Kartalkaya Kayak Merkezi bölgesinde bulunan iş yerlerine gitmek için yola çıkanlar, Sarıalan Yaylası bölgesinde yoğun kar yağışı ve araçlarında kış lastiğinin olmaması nedeniyle yolda kaldı.

17 / 40 Yolda kalanlar, araçlarıyla kent merkezine geri döndü.

18 / 40 KÜTAHYA Kütahya'nın Domaniç ilçesindeki yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı ve sis, ulaşımı olumsuz yönde etkiledi.

19 / 40 Domaniç-İnegöl karayolu Kocayayla mevkisinde dün sabah saatlerinde başlayan mevsimin ilk kar yağışı, sürücülere zor anlar yaşattı.

20 / 40 Kara hazırlıksız yakalanan çok sayıda sürücü, geri dönmek zorunda kalırken, bazı araçlar traktörlerle çekildi.

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26 / 40 DÜZCE Düzce'de kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı görüldü. Gölyaka ilçesi Kardüz Yaylası, Beyköy beldesi Samandere mevkisi ve Kaynaşlı Topuk Yaylası'nda beyaz örtü oluştu.

27 / 40 Öte yandan, D-100 Karayolu'nun Bolu Dağı geçişindeki Bakacak, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Darıyeri Hasanbey ve Dipsizgöl mevkilerinde zaman zaman sis ve sağanak yağış etkili oldu.

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30 / 40 MANİSA Manisa'da Spil Dağı Milli Parkı ile Demirci'nin yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı düştü.

31 / 40 Spil Dağı Milli Parkı'nda önceki gece başlayan sağanak, dün sabaha karşı yerini kara bıraktı, bin 500 metre yükseklikteki Spil Dağı'nın zirveleri beyaza büründü.

32 / 40 Demirci ilçesinde de Simav yolunun bin 470 rakımlı Akçakertik mevkisinin yanı sıra Başalan, Kumpınar ve Büyükyayla mevkilerinde kar yağışı etkili oldu. Fırtına ile zaman zaman tipiye dönüşen kar, Demirci - Simav yolunda sürücülerin görüş mesafesini düşürdü.

33 / 40 Başalan ve Kumpınar'da kar yağışının etkisini artırmasıyla kar kalınlığı 10 santimetreye yaklaştı. Mevsimin ilk kar yağışını izlemek isteyen çok sayıda vatandaş, Akçakertik mevkisine çıktı. Karayolları ekipleri, olası buzlanmaya karşı Simav yolunda devriye nöbetine başladı.

34 / 40 KASTAMONU Kastamonu ile Çankırı sınırında bulunan, kayak ve kış turizminin önemli merkezlerinden Ilgaz Dağı da kardan nasibini aldı. Ilgaz Dağı Kayak Merkezi ile 2 bin 500 rakımlı Küçük ve Büyük Hacet tepelerinde etkili olan kar yağışıyla beyaza bürünen dağ, fotoğraf tutkunları ve doğaseverler için güzel görüntüler oluşturdu.

35 / 40 ULUDAĞ Bursa Uludağ’da oteller bölgesindeki kar kalınlığı, son yağışların ardından 20 santimetreyi buldu.

36 / 40 Uludağ’da oteller bölgesindeki kar kalınlığı, son yağışların ardından 20 santimetreyi buldu.

37 / 40 Karayolları ekiplerinin tuzlama çalışması yaptığı Uludağ yolunda, araç sürücüleri de zaman zaman zorluk yaşıyor.

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39 / 40 Bolu’ya 35 kilometre uzaklıkta bulunan doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı'nda kar yağışı aralıklarla etkili oldu. Kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Tabiat parkına gelen ziyaretçiler tatillerinin keyfini, ata ve faytona binerek, göl çevresinde yağan kar altında yürüyüş yaparak ve piknik yaparak çıkarttı.