HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Kış mevsimi boyunca üstünüzden çıkarmak istemeyeceğiniz yumuşacık sweatshirt çeşitleri

Kış mevsimi boyunca üstünüzden çıkarmak istemeyeceğiniz yumuşacık sweatshirt çeşitleri

10.10.2023 16:37 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Tüm kış giyebileceğim bir sweatshirt arıyorum." diyenlere şahane bir haberimiz var. Birbirinden şık ve kaliteli ürünlerden oluşan listemize göz atarak kendinize uygun modeli kolayca bulabilirsiniz. Hemen herkesin dolabında yer alabilecek parçalarla kombinlenebilen sweatshirtleri okula ya da arkadaş buluşmalarına giderken giyebilirsiniz. Gelin, kaliteli sweatshirt modellerine birlikte göz atalım.

Kış mevsimi boyunca üstünüzden çıkarmak istemeyeceğiniz yumuşacık sweatshirt çeşitleri

Casual bir stil ortaya koymanıza yardımcı olan sweatshirtler sayesinde tüm gözleri üzerinizde toplayabilirsiniz. Rahat tasarıma sahip sweatshirtlerin içerisinde kendinizi rahat hissedebilirsiniz. Spor yaparken, yürüyüşe çıkarken ya da evde zaman geçirirken severek giyebileceğiniz ürünleri gelin beraber inceleyelim!

1. Özgün bir tarz oluşturmak isteyenlere: Tommy Hilfiger TJM RLX XS BADGE HOODIE Sweatshirt

Kış mevsimi boyunca üstünüzden çıkarmak istemeyeceğiniz yumuşacık sweatshirt çeşitleri

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

Şafak laciverdi olarak adlandırılan rengiyle gören herkesin beğenisini kazanan Tommy Hilfiger TJM RLX XS BADGE HOODIE Sweatshirt, bedeni saran modeliyle oldukça konforlu. Modeli kış boyunca spor salonuna giderken açık hava yürüyüşlerine çıkarken ya da arkadaş buluşmalarına katılırken tercih edebilirsiniz. Şık, kaliteli modeli jean ve spor ayakkabıyla kombinleyebilir, spor görünümün keyfini çıkarabilirsiniz.

Ürünü İncele

2. Özgürce hareket etmek için: Under Armour Armour Fleece LC Hoodie Sweatshirt

Kış mevsimi boyunca üstünüzden çıkarmak istemeyeceğiniz yumuşacık sweatshirt çeşitleri

Rahat, bol kalıbı sayesinde size müthiş bir hareket özgürlüğü vadeden Under Armour Armour Fleece LC Hoodie Sweatshirt'ün nefes alan kumaşı, konforlu bir deneyim sunar. Yumuşak iç yüzeyi sayesinde ısıyı içeride tutar ve sizi gün boyu sıcak tutar. Model, önde yer alan kanguru cebi ve kapüşonuyla da oldukça kullanışlı. Siz de iki farklı renk seçeneği sunan modeli tercih ederek spor görünümünüzü taçlandırabilirsiniz!

Ürünü İncele

3. Sokak stiline uygun: Levi's Relaxed Graphic Hoodie Sweatshirt

Kış mevsimi boyunca üstünüzden çıkarmak istemeyeceğiniz yumuşacık sweatshirt çeşitleri

Siyah, koyu gri ve beyazın müthiş uyumunu yakalayan Levi's Relaxed Graphic Hoodie Sweatshirt, günlük hayatında rahat giyinmeyi sevenlere hitap eden harika bir model. Ön kısımda yer alan kanguru cebe akıllı telefon, cüzdan ya da anahtarlarınızı sığdırabilirsiniz. Modeli farklı renkteki pantolon ya da eşofman altlarıyla rahatlıkla kombinleyebilirsiniz. Yağışlı günlerde kapüşonunu kullanabilir ve kendinizi yağmur ya da kardan koruyabilirsiniz.

Ürünü İncele

4. Oversize kalıp şıklığı: Mavi Logo Baskılı Kapüşonlu Pembe Sweatshirt

Kış mevsimi boyunca üstünüzden çıkarmak istemeyeceğiniz yumuşacık sweatshirt çeşitleri

Oversize modelleri tercih ediyor, sweatshirt seçiminde de buna dikkat ediyorsanız çok beğeneceğiniz bir model var sırada: Mavi Logo Baskılı Kapüşonlu Pembe Sweatshirt! Pamuklu kumaşıyla eşsiz bir konfor vadeden modeli günlük yaşamda rahatlıkla kullanabilirsiniz. Kanguru ceplerine telefon ve cüzdan gibi eşyalarınızı koyabilir, serin havalarda kapüşonunu takabilirsiniz. İkonik Mavi logosu ile oldukça şık bir duruş sergileyen modeli kaçırmayın, deriz!

Ürünü İncele

5. Çok yönlü kullanım imkânı sunan: Puma Essentials Big Logo Hoodie

Kış mevsimi boyunca üstünüzden çıkarmak istemeyeceğiniz yumuşacık sweatshirt çeşitleri

Unisex bir model olan Puma Essentials Big Logo Hoodie, gardırobunuzun joker parçası olabilecek harika bir seçenek. Serin havalarda arkadaş buluşmalarına ya da okula giyerken giyilebilecek ürün; kordonlu kapüşonu, kanguru cebi ve nervür detaylı manşetleriyle görenlerin beğenisini kazanıyor. Siz de modeli tercih ederek casual görünümünüze zarif bir dokunuş yapabilir, gün boyu konforun tadını çıkarabilirsiniz!

Ürünü İncele

6. Tercihini sadelikten yana kullananlara: Jack & Jones Jorbrink Sweat Hood Kapüşonlu Sweatshirt

Kış mevsimi boyunca üstünüzden çıkarmak istemeyeceğiniz yumuşacık sweatshirt çeşitleri

Logosuz ve armasız bir tasarıma sahip olan Jack & Jones Jorbrink Sweat Hood Kapüşonlu Sweatshirt ile sonbahar ve kış aylarının tadını çıkarmaya ne dersiniz? Hem sosyal yaşamda hem evde tercih edebileceğiniz model, tam sekiz farklı ren seçeneği sunuyor. Geniş beden skalası sayesinde hemen herkese hitap etmeyi başarıyor. Siz de zevkinize ve bedeninize uygun modeli kolayca seçebilir, sokak stilini yakalayabilirsiniz!

Ürünü İncele

7. Hem konforlu hem şık: Koton Sweatshirt

Kış mevsimi boyunca üstünüzden çıkarmak istemeyeceğiniz yumuşacık sweatshirt çeşitleri

Tayt, etek ve pantolonlarla rahatlıkla kombinleyebileceğiniz Koton Kadın Sweatshirt, pamuklu kumaşıyla serin havalarda sizi sıcacık tutar. Çamaşır makinesinde yıkanabilen ürün, bel hizasında biten boyu ile iddialı bir duruş sergiler. Minimal, sade bir tasarıma sahip model; kanguru cebi ve kapüşonuyla da oldukça fonksiyonel. Severek kullanacağınız, pembe rengiyle kombinlerinizi hareketlendirecek model sizi bekliyor, acele edin!

Ürünü İncele

8. Konforuna düşkün olanlara: bestseller a/s Onsceres Life Hoodie Sweat Noos Sweatshirt

Kış mevsimi boyunca üstünüzden çıkarmak istemeyeceğiniz yumuşacık sweatshirt çeşitleri

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

bestseller a/s Onsceres Life Hoodie Sweat Noos Sweatshirt, pamuklu kumaşıyla hem cildinizin nefes almasını sağlar hem serin havalarda sizi sıcak tutar. Makinede yıkanarak kolayca temizlenebilir. Kahverengi dışında gri renk seçeneği de sunan model, geniş beden skalasıyla hemen herkese hitap etmeyi başarır. Siz de bedeninize uygun modeli tercih ederek konforlu bir dünyaya adım atabilirsiniz!

Ürünü İncele

9. İster evde ister yürüyüşte: DeFacto Regular Fit Kapüşonlu Kanguru Cepli İçi Yumuşak Tüylü Sweatshirt

Kış mevsimi boyunca üstünüzden çıkarmak istemeyeceğiniz yumuşacık sweatshirt çeşitleri

Havaların soğuduğu dönemlerde vaktinizin çoğunu evde ya da yürüyüşte geçiriyorsanız DeFacto Regular Fit Kapüşonlu Kanguru Cepli İçi Yumuşak Tüylü Sweatshirt, tam size göre! İçi yumuşak tüylerle kaplı olan ürünü giydiğiniz zaman kendinizi âdeta battaniyeye sarılmış gibi hissedebilirsiniz. Kanepede uzanıp film izlerken ya da serin havada doğanın keyfini çıkarırken sizi sıcak tutacak modele bir şans vermeye ne dersiniz?

Ürünü İncele

10. Dayanıklı ve uzun ömürlü: Slazenger Sade Polar

Kış mevsimi boyunca üstünüzden çıkarmak istemeyeceğiniz yumuşacık sweatshirt çeşitleri

Slazenger Sade Polar, regular fit kalıbıyla üzerinizde zarif bir duruş sergileyecek. Isı izolasyonu konusunda müthiş bir avantaj ortaya koyan polyester kumaştan üretilen sweatshirt'ü serin havalarda rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Göğüs kısmında minimal bir logo yer alan modeli tayt, jean ve eşofmanlarla kombinleyebilirsiniz. Gri rengiyle göz kamaştıran modeli kış boyunca üzerinizden çıkarmak istemeyeceksiniz!

Ürünü İncele

İlginizi Çekebilir

Spor şıklıktan vazgeçemeyenler için en güzel sweat ve hoodieleri seçtik

Spor şıklıktan vazgeçemeyenler için en güzel sweat ve hoodieleri seçtik

 Giy çık rahatlığı sunan, her kombini tamamlayan en iyi sweatshirtler burada!

Giy çık rahatlığı sunan, her kombini tamamlayan en iyi sweatshirtler burada!

 Her kombine yakışan kapüşonlu sweatshirt modellerini keşfedin, en havalı siz olun!

Her kombine yakışan kapüşonlu sweatshirt modellerini keşfedin, en havalı siz olun!

 Soğuk havalarda içinizi ısıtacak sonbahar kış modasının en tarz parçalarını sizin için seçtik

Soğuk havalarda içinizi ısıtacak sonbahar kış modasının en tarz parçalarını sizin için seçtik

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
sweatshirt erkek kapşonlu sweatshirt erkek sweatshirt kadın sweatshirt kapşonlu sweatshirt kapşonlu sweatshirt erkek sweatshirt erkek sweatshirt kadın
İş birliği İçerikleri
Yargı dizisinin yeni sezonundan en iyi kombinleri sizin için derledik

Yargı dizisinin yeni sezonundan en iyi kombinleri sizin için derledik

Yayıncılığa giriş yapmak isteyenler için en iyi yayıncı kamerası önerileri

Yayıncılığa giriş yapmak isteyenler için en iyi yayıncı kamerası önerileri

Evinizi dergilerdeki o evler gibi gösterecek dekoratif ürünler

Evinizi dergilerdeki o evler gibi gösterecek dekoratif ürünler

Yeni sezona şık bir başlangıç yapın! İşte uygun fiyatlı moda ürünleri

Yeni sezona şık bir başlangıç yapın! İşte uygun fiyatlı moda ürünleri

Işıl ışıl bir makyajın olmazsa olmazı lip glossları sizin için seçtik

Işıl ışıl bir makyajın olmazsa olmazı lip glossları sizin için seçtik

Dayanıklılığıyla ünlü Stanley termosta kaçırılmayacak fırsat

Dayanıklılığıyla ünlü Stanley termosta kaçırılmayacak fırsat

Tümünü Gör
Dayanıklılığıyla ünlü Stanley termosta kaçırılmayacak fırsat

Dayanıklılığıyla ünlü Stanley termosta kaçırılmayacak fırsat

İster kampta ister günlük işlerde kullanabileceğiniz en iyi kafa lambaları

İster kampta ister günlük işlerde kullanabileceğiniz en iyi kafa lambaları

Uzun şarj ömrü ve yüksek ses kalitesiyle gamerların vazgeçilmezi!

Uzun şarj ömrü ve yüksek ses kalitesiyle gamerların vazgeçilmezi!

Her adımınızda konforu hissedin! Crocs'un o modelinde indirim

Her adımınızda konforu hissedin! Crocs'un o modelinde indirim

Müzik aşıklarının bayılacağı en iyi Anker Soundcore marka kulaklıklar

Müzik aşıklarının bayılacağı en iyi Anker Soundcore marka kulaklıklar

Yüksek kalitesi ve dayanıklılığıyla öne çıkan mini tencere modelleri

Yüksek kalitesi ve dayanıklılığıyla öne çıkan mini tencere modelleri

Tümünü Gör
Yüksek kalitesi ve dayanıklılığıyla öne çıkan mini tencere modelleri

Yüksek kalitesi ve dayanıklılığıyla öne çıkan mini tencere modelleri

"İyi ki aldım" diyeceğiniz en etkili güzellik ürünleri

"İyi ki aldım" diyeceğiniz en etkili güzellik ürünleri

Seyahat severlerin bir numaralı tercihi! Fiyatı yarıya indi

Seyahat severlerin bir numaralı tercihi! Fiyatı yarıya indi

Dayanıklı ve su geçirmez! Salomon yürüyüş ayakkabısında büyük fırsat

Dayanıklı ve su geçirmez! Salomon yürüyüş ayakkabısında büyük fırsat

Skechers'ın en çok satan modeli D'Lites ile hafifliğe adım atın

Skechers'ın en çok satan modeli D'Lites ile hafifliğe adım atın

Philips, Crocs, Karaca, Puma ve dahası! Binlerce üründe %50'ye varan indirimler

Philips, Crocs, Karaca, Puma ve dahası! Binlerce üründe %50'ye varan indirimler

Tümünü Gör
Benzer En Yeniler İçerikleri
Yargı dizisinin yeni sezonundan en iyi kombinleri sizin için derledik

Yargı dizisinin yeni sezonundan en iyi kombinleri sizin için derledik

Yayıncılığa giriş yapmak isteyenler için en iyi yayıncı kamerası önerileri

Yayıncılığa giriş yapmak isteyenler için en iyi yayıncı kamerası önerileri

Evinizi dergilerdeki o evler gibi gösterecek dekoratif ürünler

Evinizi dergilerdeki o evler gibi gösterecek dekoratif ürünler

Yeni sezona şık bir başlangıç yapın! İşte uygun fiyatlı moda ürünleri

Yeni sezona şık bir başlangıç yapın! İşte uygun fiyatlı moda ürünleri

Işıl ışıl bir makyajın olmazsa olmazı lip glossları sizin için seçtik

Işıl ışıl bir makyajın olmazsa olmazı lip glossları sizin için seçtik

Dayanıklılığıyla ünlü Stanley termosta kaçırılmayacak fırsat

Dayanıklılığıyla ünlü Stanley termosta kaçırılmayacak fırsat

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Kayseri'de, şarampole devrilen otomobilin sürücünden acı haber!

Kayseri'de feci kaza! Şarampole devrilen otomobilin sürücüsü...

Balıkesir'de freni boşalan vinçten atladılar! 1 kişi öldü 1 kişi yaralandı

Balıkesir'de freni boşalan vinçten atladılar! 1 ölü,1 yaralı

İki aile arasında arazi çatışması: 2 ölü, çok sayıda yaralı var

İki aile arasında arazi çatışması: 2 ölü, çok sayıda yaralı var

Engin Polat'a ait kuaföre saldırı anı kamerada!

Engin Polat'ın işyerine yapılan saldırı anı kamerada!

ATV eğlencesi kötü bitti! 2 çocuk hayatını kaybetti

ATV faciası: 2 çocuk hayatını kaybetti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye 'uçak gemisi' tepkisi: Ne işin var senin orada?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye 'uçak gemisi' tepkisi!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.