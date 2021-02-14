HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Kış ortasında şaşırtan manzara: Hiç beklemiyorduk

Kış ortasında şaşırtan manzara: Hiç beklemiyorduk

14.02.2021 12:09 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Kış ortasında şaşırtan manzara: Hiç beklemiyorduk

Şırnak'ta kış ortasında yaşanan sıcak havalar nedeniyle kardelen ve papatyalar çiçek açtı.

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde aniden bastıran sıcak havanın etkisiyle kardelenler ve papatyalar çiçek açtı. Alçak kesimli bölgelerde kar eriyince tarla ve bahçelerdeki düzlük alanlarda kardelen ve papatyalar çiçek açtı.

'HİÇ BEKLEMİYORDUK'

AW242732_05

Lokman Gökçe isimli bir vatandaş bu yıl kardelenlerin erken çiçek açtığını söyledi. Gökçe, "Buranın kışı çok sert aslında, çiçeklerin bu kadar erken açmasını hiç beklemiyorduk. İlk defa görüyorum bu vakitlerde çiçek açtığını, baharın müjdecisi oldu" dedi.

AW242732_06

AW242732_04

AW242732_01

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Görenler gözlerine inanamadı! Görenler gözlerine inanamadı!
Dereye yaklaşan şaşkına döndü! Korkunç görüntüDereye yaklaşan şaşkına döndü! Korkunç görüntü
Outlook hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!Outlook hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Koronavirüse yakalandı, hayatı kurtuldu

Koronavirüse yakalandı, hayatı kurtuldu

Kahreden haberi Bakan Akar duyurdu! 13 sivil şehit edildi

Kahreden haberi Bakan Akar duyurdu! 13 sivil şehit edildi

Beklenen kar başladı: Saatlerdir aralıksız yağıyor

Beklenen kar başladı: Saatlerdir aralıksız yağıyor

Kaybolan keçisini yerde ararken 'gökte' buldu

Kaybolan keçisini yerde ararken 'gökte' buldu

İbo Show'u salladı! 'Ölümsüzlüğü mü buldun?'

İbo Show'u salladı! 'Ölümsüzlüğü mü buldun?'

Süper minisiyle sevgilisinin kucağına atladı

Süper minisiyle sevgilisinin kucağına atladı

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

12 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

12 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Dikkat! Sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Dikkat! Sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Görüntüleri olay olmuştu! 'Tacizci Hoca' hakkında flaş karar

Görüntüleri olay olmuştu! 'Tacizci Hoca' hakkında flaş karar

Genç kadın güpegündüz trafikte dehşeti yaşadı

Genç kadın güpegündüz trafikte dehşeti yaşadı

Diğer Haberler

Donmuş gölde mahsur kaldı! Kurtarmak için metrelerce kayık taşıdılar

Donmuş gölde mahsur kaldı! Kurtarmak için...

Hop Deresi'ni gören şaşkına döndü! Yüzlercesi telef oldu

Dereye yaklaşan şaşkına döndü! Korkunç görüntü

Koronavirüs bile engel olamadı! Palandöken'de karın tadını böyle çıkardılar

Koronavirüs bile engel olamadı! Karın tadını böyle çıkardılar

14 Şubat'ta Şile otelleri dolup taştı!

14 Şubat'ta akın ettiler! O ilçede boş oda kalmadı

Güvenlik kameraları görüntüledi! Aç kalan kurtlar yemek aradı

Güvenlik kameraları görüntüledi! Aç kalınca...

Kadıköy'de çam ağacı, araçların üzerine devrildi!

Kadıköy'de çam ağacı, araçların üzerine devrildi!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.