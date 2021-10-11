Kış temizliği zamanı! Temizlik yaparken herkes bu noktaları atlıyor ama...

Bahar temizliği, bayram temizliği, hafta sonu temizliği... Evleri daha sağlıklı bir yaşam alanına dönüştürmek için çeşitli zaman dilimlerinde temizlik yapılıyor. Ancak özellikle mevsim geçişleri toplumum geniş bir bölümü için temizlik zamanı olarak nitelendiriliyor. Tam da şu an kış temizliği için zaman gelmişken, temizlik yaparken ihmal etmemeniz gereken 5 yeri yazdık

MUTFAK DOLAPLARI

Mutfak dolapları aslında evin en önemli depolama noktalarından biridir. Burada mutfak için gerekli eşyalar saklanır. Bu nedenle yemek yapımı sırasında kullanacağınız eşyaların daha hijyenik olabilmesi için mutfak dolaplarının dışıyla birlikte içinin de silinmesi gerekir. Daha etkili bir temizlik içinse karbonat, sirke ve su ile bir karışım hazırlayabilir ve dolaplarınızı sünger yardımı ile temizleyebilirsiniz.

BUZDOLABI

Buzdolabı çok çabuk paslanan ve kirlenen bir alandır. Pas ve kir tabakası buzdolabının performansını etkiler. Bu sebeple buzdolabınızın raflarını da temizlemelisiniz. Öte yandan kullanmadığınız, süresi geçmiş ürünleri de atmanız gerekli. Kavanozların, kartonların, şişelerin ve kapların altlarını çıkarırken silin, ardından her rafı temizlerken mutfak tezgahının üzerinde tutun. Bal veya reçel gibi yapışkan ürünlerin kapları için sirkeden faydalanabilirsiniz. Eğer buzdolabınızın içine bal ya da reçel dökülmüşse o alana uygun bir temizleyici sıkıp silmeden önce 20 dakika bekletin.

MENFEZLER

Çoğu kişi kalorifer ve klima menfezlerinin kanatlarında biriken kir ile tozdan haberdar değildir. Burada biriken toz ve kir evin havasını da etkiler. Menfezlerdeki tozu temizlemek için bir fırça ya da elektrik süpürgesini kullanabilirsiniz.

YATAK

Yatağınızı temizlemeye çarşafları ve şilteyi çıkararak başlayın. Daha sonra başka birinin yardımıyla yatağı yan yatırın ve süpürgenizi maksimum güçte çalıştırarak her tarafını süpürün.



