Kış zamanı yumuşak dokulu kumaşlardan vazgeçemeyenlerin mutlaka bakması gereken ürünler

Yumuşacık detaylara sahip kıyafetleri kim sevmez? Hem görünüşü hem verdiği sıcaklık hissiyle herkesi büyüleyen narin dokulu kumaşlar, kış aylarının vazgeçilmezi. İster evinizde ister kıyafetlerinizde bu detaylara yer verebilir, iç ısıtan görünümler yakalayabilirsiniz. Yepyeni tasarımlara sahip kullanışlı battaniyelerden terliğe kadar pek çok parça bu sene de en popüler ürünler arasında yer alacak gibi görünüyor. Alışveriş yapmadan önce mutlaka göz atmanız gereken ürünleri keşfetmeye hazır mısınız?

1. Giyilebilir battaniyeyle konforu yanınızda taşıyın

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Listeye herkesi kendine hayran bırakacak bir ürünle başlıyoruz. Geleneksel battaniyeleri bir kenara atıp giyilebilir versiyonlarına şans vermeye ne dersiniz? Poffy markasına ait ürün, gördüğünüz ilk andan itibaren sizi büyülemeyi başarabilir. Hem içi hem dışı yumuşacık materyallerle bezenmiş, kapüşonlu ve cep detaylı ürünü çok seveceğinizden hiç şüphemiz yok. İster ev ortamında isterseniz bir gezintiye çıkarken giyebilir, konforlu ve sıcak dakikaların keyfini çıkarabilirsiniz. Unisex kullanıma uygun, tek beden olarak üretilen Poffy Battaniye, sevdikleriniz için de muhteşem bir hediye alternatifi olabilir.

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2. Konforlu kumaşların zamansız renklerle birleşiminin tadını çıkarın

Kış aylarının vazgeçilmezi arasında yer alan kürklere aşık olmamak elde değil. Her kıyafetle inanılmaz bir uyum yakalayan kabanların yumuşacık dokusunu bedeninizde hissetmek ister misiniz? Son yılların kilit parçalarından kürk kabanlar, bu sene de popülerliğini korumaya devam ediyor. Farklı boy, doku, stile sahip onlarca kürk parça arasından en güzelini seçmek çok zor olacağa benziyor çünkü her bir parça kendine özel renge ve stile sahip. Siz de kürk kaban modelleri arasında kaybolduysanız Bershka Suni Kürk Kaban'ı tercih edebilirsiniz. Ürünü; asil duruşu, zamansız rengi, cep detayları ve dokunmaya kıyamayacağınız yumuşaklığıyla hangi kıyafetle giyerseniz giyin bir yıldız gibi parlayabilirsiniz.

3. Kış aylarının vazgeçilmeziyle görünümünüzü tamamlayın

Kazak çeşitleri soğuk kış aylarında sıklıkla tercih edilen ürünler arasında yer alır. Yumuşacık dokuya sahip, muhteşem kazak alternatifleri, kış kombinleriniz için kurtarıcı olabilir. Selanik örgülü dokuma kumaşıyla karşımıza çıkan Defacto Kazak, ekstra yumuşak dokusuyla teninizde hoş bir his bırakır. Salaş ve balıkçı yaka tasarımıyla romantik bir stile sahip kazağı tayt, jean ve kumaş pantolonlarla rahatlıkla kombinleyebilirsiniz. Ayrıca elbiselerin üzerine giyerek kemer gibi aksesuarlarla birleştirebilir, tüm dikkatleri üzerinize çekecek bir tarza sahip olabilirsiniz. 3 farklı renk seçeneği arasından stilinize en uygun olanı seçebilirsiniz.

4. Bulutların üzerindeymiş gibi hissedin

İçinizi ısıtacak yumuşacık alternatiflerini bulabileceğiniz bir diğer ürün de ev terlikleri. Karakter tasarımlı panduf terlikler yerini daha estetik görünüme sahip yumuşacık pelüş terliklere bırakıyor. Adeta bulutların üzerinde uçuyormuşsunuz gibi hissettirecek pek çok terlik modeli bulmak mümkün. Şeker pembesi rengiyle sevimli bir görünüme sahip Twiggy Terlik, şerit bantları ve önü açık tasarımıyla rahat bir kullanım sunar. Ayrıca marka baskılı taban yüzeyi sayesinde kaymaları büyük oranda engeller. Yumuşacık tüylerin verdiği hisle huzurlu hissetmenize yardım eden ürünle günün yorgunluğunu atabilirsiniz.

5. Soğuk kış günlerini pelüş şapkalarla ısıtın

Son yıllarda birçok nostaljik stil yeniden moda oluyor. Bucket şapkalar da bu parçalardan biri. Genellikle canvas veya kot modelleri görmeye alışık olduğumuz şapkaların pelüş kumaştan üretilen versiyonları da mevcut. Yumuşak dokusu, kalın ve sıcak hissettiren duruşuyla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başaran ürün sayesinde stilinizi daha çekici hale getirebilirsiniz. İsterseniz spora giderken isterseniz günlük bir şehir turunda şapkayı kullanabilir, üşümeden rahatça eğlenebilirsiniz. Genç ve dinamik desenlere sahip Addax Şapka'ya bütçe dostu fiyatlarla sahip olabilir, eğlenceli bir stil oluşturabilirsiniz.

6. Pelüş çantayla kombininizi tamamlayın

Listenin en göz alıcı ve havalı parçası hiç şüphesiz bu pelüş çanta! Son dönemlerde sokak modasında sıklıkla rastladığımız pelüş kol çantayı günlük kombinlerden klasik stillere kadar pek çok tarz ile rahatça kombinleyebilirsiniz. Hem el hem omuz çantası olarak kullanabileceğiniz model, modern ve şık detayları ile özenli bir tasarıma sahip. Çantanın kapamasında kullanılan zarif ip detayı sayesinde ürünü farklı tarzdaki parçalarla birleştirebilir, modası hiç geçmeyecek kombinler yaratabilirsiniz. Aşağı doğru genişleyen hacmi sayesinde yanınıza almanız gereken eşyaları rahatlıkla sığdırabilirsiniz.

7. Feminen detaylarla tarzınızı yansıtın

Eldivenler, soğuktan korunmanın en bilindik yolu. Rengi, kumaş tercihi ve bilek kısmında yer alan tüy detaylarıyla ilgi çekici görünüme sahip Sunydog Eldiven'le feminen bir tarz yakalayabilirsiniz. Karlı havalarda ve dondurucu soğuklarda yardımınıza koşacak aksesuar, tüylü ve yumuşacık yapısıyla sizi büyüleyebilir. Kaşe paltolarla muhteşem bir bütünlük sağlayacak ürünü tüylü pelüş çantayla kombinleyebilir, muhteşem bir ahenk yakalayabilirsiniz. Üst kısmında dikiş detayları bulunan eldiven ellerinizi daha zarif gösterirken işaret parmağının ucunda yer alan kalp baskısı ise telefonunuzu rahatça kullanmanızı sağlar. Böylece mobil cihazlarınızı eldiveninizi çıkarmadan rahatlıkla kullanabilirsiniz.

8. Yumuşak dokulu kulaklıklarla soğuğa meydan okuyun

Kış aylarının zorlu geçtiği zamanlarda soğuktan koruyacak aksesuarlardan yardım almak mümkün. Eldiven, şapka ve atkı gibi parçaların yanı sıra üşümenizi engelleyecek yumuşacık kulaklıklar da mevcut. Kendinizi soğuktan korumak ve tarzınıza yeni bir soluk getirmek istediğiniz zamanlar için Squarex'in bu muhteşem kulak ısıtıcısını sepetinize ekleyebilirsiniz. Kahverengi kulaklık, klasik görünüme sahip kıyafetlerinize farklı bir hava katabilir. Tüy ve polar olmak üzere iki farklı kumaş kullanılarak üretilen ürün cildinizi tahriş etmez ve yumuşacık bir his verir. Yılın en soğuk zamanlarında hem kulaklarınızı koruyacak hem tarzınıza tarz katacak kulaklığa mutlaka göz atmalısınız.

9. Yumuşacık bir sabaha gözlerinizi açın

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Ev giyim ürünleri arasında modası asla geçmeyen ve daima zamansız şıklık yakalayan ürünler bulunur. Polar sabahlıklar bu parçaların başında gelir. Rengarenk ve çeşitli kumaş alternatifleri bulunan sabahlıklar, hemen her kadının sıkça kullandığı ürünler arasında yer alır. Soğuk kış aylarında uykudan uyanan vücudunuzun sıcaklığını yükseltecek ve üşümenizi engelleyecek konforlu parçalara mutlaka dolabınızda yer vermelisiniz. Leverie markasına ait sabahlık, uzun ve kapüşonlu tasarımıyla sizi sıcacık sarmalar. Uzun kuşağıyla kapanan ve iki yanında yer alan cep detayları ile kullanışlı bir tasarım sunan sabahlığı dilerseniz sauna bornozu olarak da kullanabilirsiniz.

10. Televizyon keyfinizi katlayın

Yoğun çalışan herkes zorlu geçen günün ardından televizyon karşısında rahatlayacağı dakikaları iple çeker. Muhteşem bir filmi veya favori diziyi izlerken yumuşacık bir battaniyeyle konforlu dakikalar geçirmeyi kim istemez ki? Eğer battaniye altında bir şeyler izlemekten keyif alıyorsanız English Home Polar TV Battaniyesi tam size göre! Yumuşacık dokusu ile sizi rahatlatacak, keyifle izleyeceğiniz televizyon programlarını daha konforlu hale getirecek battaniye sayesinde koltuğunuzdan asla kalkmak istemeyeceksiniz. Dokusundaki yumuşaklığı renk seçimine de yansıtan parça, birçok ev dekorasyonuna da kolayca uyum sağlar.



