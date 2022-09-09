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  4. Kısa sürede viral oldu! Sosyal medya bunu konuşuyor: Kraliçe'nin öleceği günü önceden bildi, Kral Charles'ın öleceği tarihi de yazmış

Kısa sürede viral oldu! Sosyal medya bunu konuşuyor: Kraliçe'nin öleceği günü önceden bildi, Kral Charles'ın öleceği tarihi de yazmış

09.09.2022 15:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ölümüyle ilgili bir paylaşımı konuşuyor. Twitter'da bir kullanıcı aylar öncesinde yaptığı paylaşımda 2. Elizabeth'in ölüm tarihini bildi. Paylaşım kısa sürede viral olurken hesap Kral Charles'ın öleceği tarihi de açıkladı.

Kısa sürede viral oldu! Sosyal medya bunu konuşuyor: Kraliçe'nin öleceği günü önceden bildi, Kral Charles'ın öleceği tarihi de yazmış

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, dün öğlen saatlerinde hayatını kaybetti. 96 yaşında hayatını kaybeden 2. Elizabeth için Buckingham Sarayı tarafından açıklamada “Kraliçe Balmoral’da huzur içinde öldü" ifadesine yer verildi. Kraliçe'nin ölümünün ardından İngiltere'de 10 günlük yas ilan edilirken 73 yaşındaki oğlu Charles tahta geçerek İngiltere Kralı oldu.

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AYLAR ÖNCESİNDEN BİLDİ

Sosyal medyada bir tweet gündem oldu. Aylar öncesinden yapılan bir paylaşımda Kraliçe'nin 8 Eylül 2022'de öleceğini söyleyen Twitter kullanıcısı, Kral Charles'ın da 28 Mart 2026'da vefat edeceğini iddia etti.

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KISA SÜREDE VİRAL OLDU

Söz konusu tweet kısa sürede viral olurken, twitter kullanıcısı hesabını gizliye alıp profilindeki fotoğrafı da kaldırdı.

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Anahtar Kelimeler:
İngiltere elizabeth
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