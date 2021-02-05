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Kişilik bozukluğu nedir? Nasıl anlaşılır?

05.02.2021 16:44 | Son Güncelleme:
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Kişilik bozukluğu, bir takım insan ilişkilerinde yaşanan zorluklarla ortaya çıkan bir durumdur. Kişilik bozukluğunun ortaya çıkmasında, ailenin çok büyük etkisi vardır. Burada bir hastalıktan daha ziyade, kişilik bütünlüğünün oluşmasında problem yaşanmaktadır. Freud'a göre sevebilen, insan ilişkilerinde kendini iyi hissedebilen, kendine güveni olabilen ve çalışabilen bir insan, kişiliği ve ruhsal yaşantısı yerinde olan bir insandır.

Bunun yerine, kişinin insan ilişkilerinde problem varsa, kendisini onlardan uzak tutuyor, içine çekiliyor, olmadık bir hayal dünyasında yaşıyor ya da çalışırken iş arkadaşlarıyla problemleri oluyorsa, bu da o insanın kişiliğiyle ilgili bir takım sorunları olduğunu gösterebilmektedir.

Kişilik bozukluğu, insanın kendisinin farkında olmadığı bir durumda olabilir. Her insan kendini iyi, akıllı, çalışkan, dürüst olarak görebilir ama dışarıdan öyle görünmeyebilir.

KİŞİLİK BOZUKLUĞU NASIL ANLAŞILIR VE TEDAVİ EDİLİR?

Kişilik bozukluğunu, kişi genellikle kendisi anlamaz. Bize genellikle yakınları gelir ve yaşadıkları sorunları anlatır.

Kişilik bozukluğu, insan ilişkilerini bozan, kişinin başka ortamlara girmesini zora sokan ve kişisel gelişimini engelleyen durumlardır. Kişilik bozukluklarının en önemli belirtisi, kişinin insan ilişkilerinde ya da kendini değerlendirmesinde ortaya çıkan davranışlar olarak söylenebilir. Bu davranışların uzun seneler boyunca yapılan terapilerle düzelmesi mümkündür.

Öfke ve sinir olmadıkça ilaç kullanmaya yanaşmayız. Örneğin; bir kişi sürekli kıskanıyor, 10 dakikada bir arıyor, ne yapsa kontrol ediyor, hiçbir sözüne inanmıyorsa, bütün insanlardan uzaklaşıp evden çıkmıyorsa, burada bir kişilik bozukluğundan bahsedilebilir.

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