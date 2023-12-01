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Kışın aşırı terleme problemine dikkat! Uzman isimden kritik uyarı

01.12.2023 08:44 | Son Güncelleme:
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Kış mevsimi, soğuk hava, kar ve buzla özdeşleşirken, aşırı terleme gibi bir durum akla gelmeyebilir. Ancak, bedenimizin bu mevsimde değişen koşullara adaptasyonu bazen beklenmedik sonuçlar doğurabilir. Aşırı terleme, sıcak havalara özgü bir sorun gibi görünse de kış aylarında da karşımıza çıkabilen bir durumdur. Uzman isim, kışın aşırı terleme sorununa dikkat çekerek, bu durumun altında yatan sebepleri ve ortaya çıkarabileceği hastalıkları anlattı.

Kışın aşırı terleme problemine dikkat! Uzman isimden kritik uyarı

Kış mevsimiyle birlikte pek çok insanın aklına terleme sorunu gelmeyebilir. Ancak, soğuk havalarda bile aşırı terleme yaşayan insanlar için bu mevsimde de rahatsız edici durumlar ortaya çıkabiliyor. Uzman isim, kış aylarında aşırı terlemenin altında yatan nedenlerini anlatarak bu konuda dikkatli olunması gerektiğine işaret ediyor. Bu kritik uyarı, kışın da sağlığımızı etkileyebilecek önemli bir konuyu gündeme getiriyor.

HASTALIK HABERCİSİ OLABİLİR

Sosyal hayatı ve psikolojiyi ciddi anlamda olumsuz etkileyen aşırı terlemenin dikkate alınması gerektiği konusunda uyarılarda bulunan Dr. Dündar Güngör, “Terleme vücut ısını düşürdüğü için üşüme ve buna bağlı bir takım solunum yolu enfeksiyonu ve akciğer enfeksiyona yakalanma riskini artıyor” dedi.

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Aşırı terlemenin hastalık işareti olabileceğini söyleyen Dâhiliye Uzmanı Dr. Dündar Güngör, terleme hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Ani değişen hava şartları birçok problemin açığa çıkmasına neden olabileceğini belirten Dr. Dündar Güngör, “Terleme fizyolojik bir olaydır. Vucut ısını düşürülmesini sağlayan bir mekanizmadır. Fakat terlemenin aşırı olduğu durumlar var. Bunları patolojik kabul edebiliriz. Fizyolojik durumlarda hasta stres ve kaygı durumlarında terleme yaşayabilir. Patolojik durumlarda da soğuk terleme dediğimiz kalp krizi gibi yaşayan insanlarda meydana geliyor. Kan şekeri düşmesinde patolojik terleme oluşabilir” dedi.

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ÇOK SIKI GİYİNİYORSANIZ DİKKAT

Terlemenin sağlıkta ciddi sorunları beraberinde getirdiğini ifade eden Dr. Dündar Güngör, “Her türlü enfeksiyondan kaynaklı ortaya çıkan ateş yükselmesi ya da zehirlenmeler nedeniyle terleme olabilir. Kış ayları geldiği için vatandaşlar sıkı giyiniyor ve bu durum aşırı terleme oluşturuyor. Terleme vücut ısını düşürdüğü için üşüme ve buna bağlı bir takım solunum yolu enfeksiyonu ve akciğer enfeksiyona yakalanma riskini artıyor. Bizim önerimiz kış aylarında hava şartlarına göre giyinmek ve hava sıcaklığına oranla hareket etmek sağlığımız için önemlidir” ifadelerini kullandı.

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akciğer enfeksiyonu zehirlenme terleme ateş hastalıklar solunum yolu enfeksiyonu
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