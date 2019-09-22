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KISIRKAYA HALK PLAJI RENKLİ GÖRÜNTÜLERE SAHNE OLDU

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2019 17:56 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Özden ATİK - Mertcan ÖZTÜRK / İstanbul, DHA Sarıyer, Kısırkaya Halk Plajı hafta sonu renkli görüntülere sahne oldu.

Haber-Kamera: Özden ATİK - Mertcan ÖZTÜRK / İstanbul, DHA
Sarıyer, Kısırkaya Halk Plajı hafta sonu renkli görüntülere sahne oldu. Plajı boş bulan maceraperest gençler, ATV araçlarıyla sahilde tur atarken; bir gelin ve damat adayı düğün çekimi için poz verdi. Sahilde rüzgarlı havaya ve dalgalı olmasına rağmen denize girenler ve yürüyüş yapıp ata binenler de oldu.
Yaz aylarında kalabalık olmasıyla bilinen Kısırkaya Halk Plajı, havanın serinlemesi nedeniyle tenhalaştı. Plajdaki bu boşluğu fırsat bilen 16 yaşındaki Eren Güzelöz, Ali Erler ve Maya Oğuz, ATV araçlarıyla sahilde tur attı. Çok eğlendiklerini söyleyen Eren Güzeloz, "Üç tane aracımız var hepsi bizim. Kumunu kullanmak ayrı eğlence. Ormandan gelip Kısırkaya'ya geliyoruz. Denize sokuyoruz ATV'leri, fotoğraf çektiriyoruz. Ayda üç kere geliyoruz. Yaz bitmeden gelelim dedik. Hepimiz İstanbul'dayken off-road yapalım dedik. Kumda dört çekerli rahat oluyor" dedi. Vakti olan insanların Kısırkaya'ya gelmeleri gerektiğini söyleyen Ali Erler ise "Kimse yok, son zamanlar. Millet istediğini yapar, bisiklete biner, belki aracı vardır, piknik yapar. Gerçi etrafta yapanlar var. Normalde bayağı bir kalabalık. Denize girenler, kamp yapanlar oluyor yazın. Akşam 6'ya kadar buradayız. Daha rotamızı bitirmedik" diye konuştu.

FOTOĞRAF ÇEKİMİ İÇİN KISIRKAYA'YI TERCİH ETTİLER
Gelin Fadime Bedir ve damat adayı Orkun Osmanlı ise fotoğraf çekimi için Kısırkaya Plajını tercih ettiklerini söylediler. Orkun Osmanlı, "Hem deniz, hem manzarası güzel. Biraz da sakin. Burayı tercih ettik. Şu an her şey güzel gidiyor. 6 Ekim'de düğünümüz. Hava biraz rüzgarlı, ama zorlu koşullara aldırmıyoruz" dedi.

SAHİLDE AT BİNDİLER
Eşiyle birlikte yürüyüşe çıkan Bülent Kanıyılmaz, daha sonra da sahilde at kiralayarak ata bindi. Bostancı'da oturduğunu ve Belgrad Ormanları'na gezmeye geldiğini anlatan Kanıyılmaz, "Ormanlarda 6 km civarı bir yürüyüş yaptıktan sonra nerede yemek yiyebiliriz diye bakarken buraya geldik. Çok güzel burası. Yazın son günleri. Kış gelmeden çok güzel bir plaj. Şimdi ata binip yemek yiyip geriye döneceğiz. Hava çok güzel, rüzgarlı. Hatta denize girenler var, şaşırdık" diye konuştu.

Görüntü Dökümü
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-ATV binen gençlerle konuşma
-Gelin ve damatla konuşma
-Ata binenlerle konuşma
-Plajdan genel görüntü
-Denize girenler
-Genel ve detaylar

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