Kişisel Verileri Koruma Kanunu: AB İlerleme Raporu'nda 'değiştirilmesi' önerilen düzenleme neden eleştiriliyor?

Avrupa Komisyonu'nun yayımladığı 2020 İlerleme Raporu'nda Türkiye, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda yapılması önerilen değişiklikleri yapmamakla eleştirildi. Raporda, Kişisel Verileri Koruma Kanunu'nun Avrupa Birliği (AB) standartlarında olmamasının Türkiye ile AB arasında suçla mücadele, göç ve vize gibi konularda iş birliğini engellediği vurgulandı ve Türkiye'ye ilgili kanununu Avrupa standartlarına uyumlu hale getirmesi önerildi. Suç şebekelerinin ortadan kaldırılması ve suç varlıklarına el konulması konusunda da Türkiye'ye sicilini iyileştirme çağrısı yapıldı. Komisyon kara paranın aklanması ve terörün finansmanıyla mücadeleyi düzenleyen yasal çerçevenin de iyileştirmesi tavsiyesi yaptı. Türkiye'nin ayrıca ilgili AB sözleşmesini değiştiren 2018 tarihli Protokolü imzalamadığı da hatırlatıldı. Söz konusu değişikliklerin yapılmamasıyla beraber mevcut yasalarda AB müktesebatına uyum eksikliği yaşandığını aktaran Komisyon raporu, durumun Eurojust ve Europol ile olası işbirliğine ve belirli politika alanlarına engel teşkil ettiğini aktardı.

'Örgütlenme özgürlüğünü kısıtlıyor' Ayrıca raporda, Mart 2020'de kabul edilen torba yasa ile, derneklerin sadece yönetim kurulu üyelerini değil tüm üyelerini İçişleri Bakanlığı bilgi sistemine kaydetmelerinin zorunlu kılındığına da vurgu yapıldı. Bu yasal yükümlülüğün örgütlenme özgürlüğüne ilişkin AGİT / Avrupa Konseyi yönergeleri ile uyumlu olmadığının söylendiği raporda şu ifadelere yer verildi: "Aşırı geniş terörizm tanımının sivil toplum üzerinde caydırıcı bir etkiye sahip olduğu düşünüldüğünde, yetkililere verilen kişisel verileri sağlama yükümlülüğü endişe vericidir."

Kurumun bağımsızlığına yönelik eleştiriler İstanbul Barosu İnsan Hakları Merkezi Genel Sekreteri ve kişisel verilerin korunması konusunda çalışmalar yürüten hukukçu Cenk Konukpay, BBC Türkçe'ye yaptığı değerlendirmede, 2020 İlerleme Raporu'ndaki bu ifadelerin geçtiğimiz yıllardaki eleştirilerin tekrarı niteliğinde olduğunu söyledi. Konukpay, raporda Avrupa Komisyonu tarafından iki konuya dikkat çekildiğini ifade etti. Bunlardan ilki Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun bağımsızlığı, diğeri ise kolluk ve yargı makamlarına kişisel veriler konusunda tanınan geniş istisna.

Kurumun bağımsızlığına ilişkin eleştirinin denetim otoritesi olarak tamamen bağımsız hareket etmesine yönelik güvencelerin mevcut olmamasından kaynaklandığını belirten Konukpay şöyle konuştu: "Kurum'un faaliyete geçmesi üzerinden çok uzun bir zaman geçmese de bu zamana kadarki uygulamaları itibariyle buradaki eleştirinin somut bir karşılığının olmadığını düşünüyorum."

Kişisel verilerin kolluk ve yargı mercileri ile paylaşılması Kurumun bugüne kadarki yayımlanan kararlarının çoğunluğunun özel sektöre yönelik olduğunu aktaran Konukpay, "Özellikle kamu otoritelerine ilişkin şikayetlerin incelenmesi konusundaki yaklaşımı bu konudaki eleştirilerin değerlendirilmesi açısından önemli bir kriter olacaktır" dedi. Konukpay, kolluk ve yargı mercilerine tanınan geniş istisnaların kanunun en çok eleştirilen yönlerinden birisi olduğu görüşünde. Kişisel verilerin yargı birimleri ve infaz mercileri tarafından kullanılması ile kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen belli faaliyetler kapsamında kullanılması gibi geniş bir istisnalar listesi içerdiğini ifade eden Konukpay değerlendirmesine şöyle devam etti: