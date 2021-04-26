HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kısıtlama sonrası İstanbul'da trafik yoğunluğu

Kısıtlama sonrası İstanbul'da trafik yoğunluğu

26.04.2021 08:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da 82 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının ardından haftanın ilk iş gününde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

İstanbul'da tedbirleri kapsamında 22 Nisan Perşembe günü 19.00'da başlayan sokağa çıkma kısıtlaması, saat 05.00 itibarıyla sona erdi.

Pazartesi sabah saatlerinden itibaren 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Anadolu'dan Avrupa yakasına geçmek isteyen vatandaşlar yoğun trafik oluşturdu. Altunizade mevkiinde de trafiğin yoğun olduğu gözlendi. Polis ekipleri trafik yoğunluğu azaltmak için çalışma başlattı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik yoğunluk haritasına göre trafik yoğunluğu saat 08.30 itibariyle yüzde 36 oldu.

Kaynak: İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Evde spor yaparken ihtiyacınız olan her şeyEvde spor yaparken ihtiyacınız olan her şey
82 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi82 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
Robot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenlerRobot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenler
Anahtar Kelimeler:
sokağa çıkma yasağı İstanbul

En Çok Okunan Haberler

Hercai'ye böyle veda etti: İç huzuruyla gidiyorum

Hercai'ye böyle veda etti: İç huzuruyla gidiyorum

Rotterdam'da yapılan bir araştırmaya göre, şehirdeki kadınların yarısı cinsel tacize maruz kalıyor

Rotterdam'da yapılan bir araştırmaya göre, şehirdeki kadınların yarısı cinsel tacize maruz kalıyor

Emekli Tuğgeneral'in 20 yıla kadar hapsi isteniyor

Emekli Tuğgeneral'in 20 yıla kadar hapsi isteniyor

Sevilen dizi final yapıyor! Ünlü oyuncudan duygusal veda!

Sevilen dizi final yapıyor! Ünlü oyuncudan duygusal veda!

Şehit Aybüke öğretmenin isminin kaldırılması için dava açtılar

Şehit Aybüke öğretmenin isminin kaldırılması için dava açtılar

Son Dakika: 25 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 25 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kripto para piyasasında üçüncü şok! GoldexCoin’e de erişilemiyor

Kripto para piyasasında üçüncü şok! GoldexCoin’e de erişilemiyor

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Kuzey Irak'a geniş çaplı harekat! Hedefler vuruluyor

Kuzey Irak'a geniş çaplı harekat! Hedefler vuruluyor

FETÖ'nün 'Gurbet Mezarlığı' faaliyete geçti

FETÖ'nün 'Gurbet Mezarlığı' faaliyete geçti

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan kritik 'bağışıklık' uyarısı

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan kritik 'bağışıklık' uyarısı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.