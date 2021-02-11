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  4. Kısıtlamada kontrol noktasından kaçtı, polisleri tehdit etti: Yanınıza bırakmayacağım

Kısıtlamada kontrol noktasından kaçtı, polisleri tehdit etti: Yanınıza bırakmayacağım

11.02.2021 07:39 | Son Güncelleme:
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Kısıtlamada kontrol noktasından kaçtı, polisleri tehdit etti: Yanınıza bırakmayacağım

Ümraniye'de, kontrol noktasında polisin üzerine aracını sürerek kaçan şahıslar kovalamaca sonunda yakalandı. Yakalanan şahıs video çekmeye çalışarak polislere, "Sizin yanınıza bırakmayacağım, sizi mahkemeye vereceğim" dedi.

Olay 03.00 sıralarında Ümraniye’de meydana geldi. İddiaya göre Muhammer B. isimli şahıs otomobiliyle kız arkadaşıyla birlikte seyir halindeyken polis kontrol noktasında ’dur’ ihtarına uymayarak görevli polis memurlarının üzerine aracını sürerek kaçtı. Kaçan şahıslar ile polis ekipleri arasında kovalamaca başladı. Kilometrelerce aracı kovalayan polis ekipleri Alemdağ Caddesi Çakmak Sanayi girişinde şüpheli aracı yakaladı. Gözaltına alınan şahsın polis memurlarına, "Sizin yanınıza bırakmayacağım, sizi mahkemeye vereceğim" dediği görüldü.

Alkolmetreyi üfleyen şahsın 97 promil alkollü olduğu öğrenildi. Polis ekiplerinin video görüntülerini almak isteyen şahıs kelepçe takılarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan Muhammer B. ve kız arkadaşı H. ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Polis ekipleri olay ile ilgili soruşturma başlattı.

(İHA)

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