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Kısıtlamada parka gitti, polisten kaçarken çocuğunu kaybetti!

28.03.2021 18:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Ataşehir'de güzel havada soluğu parklarda alan vatandaşlar, ihbar üzerine gelen polisleri karşılarında görünce büyük panik yaşadı. Parkta bulunan kişiler arasında bulunan 3 çocuk annesi kadın da para cezası kesilmesinden korkarak çocuklarını bırakıp arkasına bakmadan bölgeden uzaklaştı. Bu esnada kaybolan çocuğu annesine ulaştırmaksa vatandaşlara kaldı.

Kısıtlamada parka gitti, polisten kaçarken çocuğunu kaybetti!

Koronavirüs tedbirleri kapsamında vaka sayısı hızla artan İstanbul'da pazar günü sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Ataşehir'de bulunan bir parkta ise vatandaşların kısıtlama yokmuşçasına parkta vakit geçirdiği anlar dikkat çekti. Kimileri bankta oturarak güneşli havanın tadını çıkardı kimileri ise çocuklarıyla oyun alanlarında ve halı sahada oyun oynadı.

POLİSLERDEN KAÇARKEN ÇOCUĞUNU KAYBETTİ

İhbar üzerine parka çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polisleri görenler hızla parktan çıkarak evlerinin yolunu tuttu. 3 çocuğu ile birlikte parkta vakit geçiren bir kadın ise parktan kaçarken bir çocuğunu kaybetti.

ÇEVREDE ÇOCUĞUNU ARADI

Paniğe kapılan kadın etrafta bir süre çocuğunu aradı. Kısa süre sonra çocuğu bulunan kadın parktan ayrıldı. Çocuğu bulan bir vatandaş, "Polislerden kaçmak için çocuğunu bırakmış, bulduk götürüyoruz." dedi.

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DHA

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sokağa çıkma yasağı koronavirüs (Covid-19)

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