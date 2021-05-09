Kısıtlamadan muaf tutulan turistler plaja koştu

Koronavirüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde uygulanan ve 17 gün sürecek tam kapanma devam ediyor. Kapanma önlemleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle turizm kenti Antalya'daki cadde ve sokaklarda sessizlik hakim. Caddelerde polis ekipleri araçları durdurarak izin belgelerini kontrol ediyor.

TERMOMETRELER 33 DERECEYİ GÖSTERDİ

Kentte hava sıcaklığı 33 dereceye ulaşınca, sıcak havadan bunalan kısıtlamadan muaf turistler, Konyaaltı sahiline geldi. Turistler, denizin ve kumda güneşlenmenin tadını çıkarttı. Bazı turistler kumların üzerinde güneşlenirken, bazıları da sıcaklığı 23 dereceyi bulan denizde serinledi.

DHA



