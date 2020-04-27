Kısıtlamaya uymadı! Cezaya verdiği tepki şaşkına çevirdi

2019’un Aralık ayında Çin’in Wuhan kentinden ortaya çıkmasının ardından kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan Yeni Tip koronavirüsten (Covid-19) korunma tedbirleri kapsamında, İçişleri Bakanlığınca yayınlanan genelge ile tüm yurtta çeşitli kısıtlamalar getirilmiş sahil bantları, ormanlık alanlar ve parklarda yürüyüş ve spor yapmak yasaklanmıştı. Ancak bugün Beşiktaş’ta bir kadının kısıtlamaya uymayarak sahilde spor yaptığı görüldü. Kadını fark eden Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, yanına giderek cezai işlem uygulanacağını söyleyince kadının kimliğinin yanında olmadığı ortaya çıktı. Polisin, kimliğini ibraz etmek zorunda olduğunu söylemesi üzerine kadın, bir arkadaşını arayarak kimliğini getirmesini istedi.

'SPOR YAPMIYORDUM, YÜRÜDÜM'



Kısıtlamaya rağmen sahilde yürüyüş yapan kadın, arkadaşının kimliğini getirmesini beklerken polisle tartışmaya başladı. Polisin, “Kimlik taşımak mecburiyetindesiniz. Spor yapıyorsunuz, yasak bir şey yapıyorsunuz ve üzerinizde de kimlik yok” demesi üzerine kadın, “Spor yapmıyordum, yürüdüm” sözleriyle kendini savundu.