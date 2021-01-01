Kısıtlamaya uymayan genç, saklandığı apartmanın bodrumunda yakalandı

Olay, saat 20.30 sıralarında Tacin Mahallesi'nde meydana geldi. Devriye görevi yapan bekçiler, sokakta yürüyen Hasan D.'yi durdurup, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olup, olmadığını sormak istedi. Hasan D., 'Dur' ihtarına uymayıp kaçmaya başladı. Yaklaşık 10 dakika süren kovalamaca sonucu Hasan D. saklandığı apartmanın bodrum katında yakalandı.

Askerlik yoklaması işlemleri yaptırmadığı için hakkında yakalama kararı bulunduğu belirlenen Hasan D.'ye kısıtlamayı ihlal ettiği için 3 bin 150 TL ceza uygulandı.

Saklandığı apartmanın temizlik görevlisi Hayriye İlgin, ''Ben binanın girişini temizlerken bir anda koşarak bir kişi benim yanıma geldi. Ben o esnada kapının şifresini açmıştım. Bana 'Kaçmam lazım' dedi. Sonrada binaya girip, bodrum katına saklandı. Hemen arkasından bekçiler ve polisler geldi. Ben de ekiplere bodrum katına saklandığını söyledim. Ekipler bodrum katında yakaladı. Gece olduğu için bende çok korktum" dedi. (DHA)

