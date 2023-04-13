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Kıskançlık dehşeti: Kendisini aldattığını düşündüğü eşini katletti! 'Akşamları dışarı çıkıyordu...'

13.04.2023 16:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa’nın Salihli ilçesinde dehşete düşüren bir cinayet olayı yaşandı. Alirıza Aydoğan (55), 3 çocuk annesi eşi Serap Aydoğan'ı (46) 5 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Alirıza Aydoğan’ın ifadesinde, "Eşim akşamları dışarıya çıkıyordu. Beni aldattığını düşündüğüm için aramızda tartışma çıktı. Tartışma sonrası sinirlerime hakim olamayıp eşimi 5 yerinden bıçakladım" dediği öğrenildi. İşte olayın detayları...

Kıskançlık dehşeti: Kendisini aldattığını düşündüğü eşini katletti! 'Akşamları dışarı çıkıyordu...'

Kan donduran olay, geçtiğimiz 11 Nisan Salı günü Salihli’nin Mersindere Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye, Mersindere Mahallesi’nde yaşayan ve çiftçilikle uğraştığı öğrenilen Alirıza Aydoğan (55) eşi ev hanımı Serap Aydoğan (46) ile sözlü tartışmaya başladı. Kıskançlık nedeniyle çıktığı öğrenilen tartışmanın büyümesi üzerine Alirıza Aydoğan, eşi Serap Aydoğan’ı 5 yerinden bıçaklayıp ağır yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Serap Aydoğan, Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralı Serap Aydoğan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından 3 çocuk babası Alirıza Aydoğan, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 5 yerinden bıçaklanarak hayatını kaybeden Serap Aydoğan’ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Mersindere Mahalle mezarlığında toprağa verildi.

'BENİ ALDATTIĞINI DÜŞÜNDÜM'

Öte yandan, 3 çocuk annesi eşini 5 yerinden bıçaklayıp öldüren Alirıza Aydoğan’ın ifadesinde, "Eşim akşamları dışarıya çıkıyordu. Beni aldattığını düşündüğüm için aramızda tartışma çıktı. Tartışma sonrası sinirlerime hakim olamayıp eşimi 5 yerinden bıçakladım" dediği öğrenildi.

İHA

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