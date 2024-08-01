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  4. Kıskançlık krizi geçirdi! Eski eşini öldürüp intihar etmeye kalkıştı

Kıskançlık krizi geçirdi! Eski eşini öldürüp intihar etmeye kalkıştı

01.08.2024 16:07
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Siirt'te kıskançlık krizi geçiren adam, 5 çocuk annesi eski eşini bıçaklayarak, kendini bileklerini kesti. Eski eşi olay yerinde hayatını kaybederken, intihar girişiminde bulunan eski koca hastaneye kaldırıldı.

Kıskançlık krizi geçirdi! Eski eşini öldürüp intihar etmeye kalkıştı

Olay Siirt’te Ülkü Mahallesi'nde dün gece saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Eski eşi 5 çocuk annesi S.K., evine gelen İ.K, henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı.

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Tartışmanın büyümesiyle kıskançlık krizi geçirdiği iddia edilen İ.K, eski eşi S.K'yı bıçakladıktan sonra bileklerini keserek intihar teşebbüsünde bulundu.

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Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi intikal etti. 5 çocuk annesi S.K. olay yerinde hayatını kaybederken, intihar girişiminde bulunan ve ağır yaralana İ.K., Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (İHA)
Bu içerik Evin Özbey tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İntihar Siirt
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