Kıskıvrak yakalandı! 11 yaşındaki erkek çocuğu yalnız bulunca...

20 yıllık araştırma sürecinin ardından yakalanan katil bakın kim çıktı...
11 yaşındaki çocuğun katili kreş öğretmeni çıktı!
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Nicky Verstappen adlı 11 yaşındaki Hollandalı çocuk, 10 Ağustos 1998 tarihinde Brunssumherheide kasabasındaki bir yaz kampında kayboldu.
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Bir gün sonra kamp yakınlarında Verstappen'in cesedi bulundu.
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Polis, çok sayıda kişiyi sorguladı ama çocuğun katiline yıllarca ulaşamadı.
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Katil, Limburg eyaletindeki Simpelveld'de bir süre izci liderliği ve çocuk oyun kreşinde öğretmenlik yapan erkekten başkası değildi.
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Öyle ki, cinayetinin işlendiği günlerde katilin yaz kampı civarında olduğu tespit edildi.
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Polisin iki kez ifadesine başvurduğu adam, yeterli kanıt bulunamadığı için serbest bırakıldı.
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Polis ve televizyoncular, cinayetin peşini bırakmadı. Altı ay önce yaklaşık 15 bin erkeğin gönüllü olarak katıldığı Hollanda'nın en kapsamlı DNA taraması yapıldı.
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Ve Verstappen'in giysilerinde bulunan DNA örneğinin, Nisan ayından bu yana haber alınamayan Jos Brech'inkiler ile eşleştiği belirlendi.
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Brech ailesinin verdiği DNA örneğinin cinayeti aydınlatması üzerine, polis katilin peşine düştü.
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Katil için uluslararası yakalama emri çıkartan Hollanda polisi, Brech'in Fransa'ya gittiğini belirledi.
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Fransa ve Hollanda polislerinin ortak operasyonunda Brech'in kaldığı eve baskın düzenlendi ancak katil yakalanamadı.
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Beklenen haber, İspanya'nın Barcelona kentinden geldi.
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İspanyol polisi, 55 yaşındaki adamı Barcelona'nın 50 kilometre uzağındaki Castellterçol köyü yakınlarında gözaltına aldı.
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Polisi karşısında gören Brech, odun topluyordu.
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Gözaltı fotoğrafları dünyaya servis edilirken, tüm Hollanda bu haberi konuşuyor.
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