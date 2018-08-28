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Kıskıvrak yakalandı! 11 yaşındaki erkek çocuğu yalnız bulunca...

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 28.08.2018 11:09 | Son Güncelleme

11 yaşındaki Hollandalı çocuğun yaz kampında kaybolduktan kısa süre sonra cesedine ulaşılmıştı.

20 yıllık araştırma sürecinin ardından yakalanan katil bakın kim çıktı...

11 yaşındaki çocuğun katili kreş öğretmeni çıktı!

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Nicky Verstappen adlı 11 yaşındaki Hollandalı çocuk, 10 Ağustos 1998 tarihinde Brunssumherheide kasabasındaki bir yaz kampında kayboldu.
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Bir gün sonra kamp yakınlarında Verstappen'in cesedi bulundu.
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Polis, çok sayıda kişiyi sorguladı ama çocuğun katiline yıllarca ulaşamadı.
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Katil, Limburg eyaletindeki Simpelveld'de bir süre izci liderliği ve çocuk oyun kreşinde öğretmenlik yapan erkekten başkası değildi.
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Öyle ki, cinayetinin işlendiği günlerde katilin yaz kampı civarında olduğu tespit edildi.
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Polisin iki kez ifadesine başvurduğu adam, yeterli kanıt bulunamadığı için serbest bırakıldı.
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Polis ve televizyoncular, cinayetin peşini bırakmadı. Altı ay önce yaklaşık 15 bin erkeğin gönüllü olarak katıldığı Hollanda'nın en kapsamlı DNA taraması yapıldı.
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Ve Verstappen'in giysilerinde bulunan DNA örneğinin, Nisan ayından bu yana haber alınamayan Jos Brech'inkiler ile eşleştiği belirlendi.
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Brech ailesinin verdiği DNA örneğinin cinayeti aydınlatması üzerine, polis katilin peşine düştü.
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Katil için uluslararası yakalama emri çıkartan Hollanda polisi, Brech'in Fransa'ya gittiğini belirledi.
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Fransa ve Hollanda polislerinin ortak operasyonunda Brech'in kaldığı eve baskın düzenlendi ancak katil yakalanamadı.
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Beklenen haber, İspanya'nın Barcelona kentinden geldi.
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İspanyol polisi, 55 yaşındaki adamı Barcelona'nın 50 kilometre uzağındaki Castellterçol köyü yakınlarında gözaltına aldı.
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Polisi karşısında gören Brech, odun topluyordu.
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Gözaltı fotoğrafları dünyaya servis edilirken, tüm Hollanda bu haberi konuşuyor.
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öğretmen öğrenci PEDOFİLİ İspanya

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