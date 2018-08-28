Kıskıvrak yakalandı! 11 yaşındaki erkek çocuğu yalnız bulunca...

20 yıllık araştırma sürecinin ardından yakalanan katil bakın kim çıktı...

11 yaşındaki çocuğun katili kreş öğretmeni çıktı!

1 / 15 Nicky Verstappen adlı 11 yaşındaki Hollandalı çocuk, 10 Ağustos 1998 tarihinde Brunssumherheide kasabasındaki bir yaz kampında kayboldu.

2 / 15 Bir gün sonra kamp yakınlarında Verstappen'in cesedi bulundu.

3 / 15 Polis, çok sayıda kişiyi sorguladı ama çocuğun katiline yıllarca ulaşamadı.

4 / 15 Katil, Limburg eyaletindeki Simpelveld'de bir süre izci liderliği ve çocuk oyun kreşinde öğretmenlik yapan erkekten başkası değildi.

5 / 15 Öyle ki, cinayetinin işlendiği günlerde katilin yaz kampı civarında olduğu tespit edildi.

6 / 15 Polisin iki kez ifadesine başvurduğu adam, yeterli kanıt bulunamadığı için serbest bırakıldı.

7 / 15 Polis ve televizyoncular, cinayetin peşini bırakmadı. Altı ay önce yaklaşık 15 bin erkeğin gönüllü olarak katıldığı Hollanda'nın en kapsamlı DNA taraması yapıldı.

8 / 15 Ve Verstappen'in giysilerinde bulunan DNA örneğinin, Nisan ayından bu yana haber alınamayan Jos Brech'inkiler ile eşleştiği belirlendi.

9 / 15 Brech ailesinin verdiği DNA örneğinin cinayeti aydınlatması üzerine, polis katilin peşine düştü.

10 / 15 Katil için uluslararası yakalama emri çıkartan Hollanda polisi, Brech'in Fransa'ya gittiğini belirledi.

11 / 15 Fransa ve Hollanda polislerinin ortak operasyonunda Brech'in kaldığı eve baskın düzenlendi ancak katil yakalanamadı.

12 / 15 Beklenen haber, İspanya'nın Barcelona kentinden geldi.

13 / 15 İspanyol polisi, 55 yaşındaki adamı Barcelona'nın 50 kilometre uzağındaki Castellterçol köyü yakınlarında gözaltına aldı.

14 / 15 Polisi karşısında gören Brech, odun topluyordu.