Kışla tellerini Yunan sınırı zannetti! Gözaltına alındı

Olay, Edirne’nin Karaağaç Mahallesi’nde 20 Kasım Salı günü saat 21.30 sıralarında, Korgeneral Celalettin Alkoç Kışlası içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'da kısa dönem oturması mevcut olduğu bildirilen İran uyruklu A.R. (47), yasa dışı yollarla Yunanistan’a çıkış yapmak istediği sınır teli zannederek yanlışlıkla kışla içerisine girince yakalandı.

Şahıs hakkında Cumhuriyet savcısının talimatıyla ‘askeri yasak bölgeye girmek’ suçundan tahkikat başlatıldı.

Gözaltına alınan şahıs işlemlerinin ardından Edirne Valiliği Geri Gönderme Merkezi İl Göç İdaresine teslim edildi.

(İHA)

