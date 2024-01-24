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Kısmetse Olur yarışmasında Gizem ve Ferhat'ın yer aldığı bir sahne tepki çekti! "Kimin kime yürüdüğü belli olmuyor"

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
24.01.2024 11:18 | Son Güncelleme:
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İkinci sezonuyla YouTube'da izleyicisinin karşısına çıkmaya devam eden Kısmetse Olur Aşkın Gücü'nde Gizem ve Ferhat'ın yer aldığı bir sahne gündem oldu. Gizem'in çıkardığı ilginç sesler sosyal medyada çok konuşulurken ikilinin yer aldığı bir sahne tepki çekti.

7 yıl aradan sonra YouTube platformunda yeniden izleyicisinin karşısına çıkan Kısmetse Olur Aşkın Gücü ikinci sezonuyla devam ediyor. Her bölümü büyük yankı uyandıran yarışma programında bu defa fenomen yarışmacıların samimi halleri gündem oluyor.

Geçtiğimiz günlerde de Kısmetse Olur'un gözde çiftlerinden biri olan Ferhat ve Gizem kırmızı odada baş başa kalmıştı. Ferhat ve Gizem'in kırmızı odadaki o anları sosyal medyada çok konuşulmuştu.

kısmetse olur2

O SAHNE TEPKİ ÇEKTİ

Kısmetse Olur programında Gizem ve Ferhat'ın birbirine seslendiği bir sahne sosyal medyada tepki çekti. Ferhat'a seslenen Gizem'in çıkardığı ilginç ses sosyal medyada gündem oldu.

kısmetse olur

İkilinin bu diyalogları ve o anları sosyal medyanın gündemine oturdu. Sosyal medyada; 'Kim izliyor bunları', 'Kimin kime yürüdüğü belli olmayan boş bir program. Kurguda olsa yazıp çizselerde boş.', 'Bu programlar bitsin artık' gibi yorumlar yapıldı.

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