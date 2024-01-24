Kısmetse Olur yarışmasında Gizem ve Ferhat'ın yer aldığı bir sahne tepki çekti! "Kimin kime yürüdüğü belli olmuyor"

7 yıl aradan sonra YouTube platformunda yeniden izleyicisinin karşısına çıkan Kısmetse Olur Aşkın Gücü ikinci sezonuyla devam ediyor. Her bölümü büyük yankı uyandıran yarışma programında bu defa fenomen yarışmacıların samimi halleri gündem oluyor.

Geçtiğimiz günlerde de Kısmetse Olur'un gözde çiftlerinden biri olan Ferhat ve Gizem kırmızı odada baş başa kalmıştı. Ferhat ve Gizem'in kırmızı odadaki o anları sosyal medyada çok konuşulmuştu.

O SAHNE TEPKİ ÇEKTİ

Kısmetse Olur programında Gizem ve Ferhat'ın birbirine seslendiği bir sahne sosyal medyada tepki çekti. Ferhat'a seslenen Gizem'in çıkardığı ilginç ses sosyal medyada gündem oldu.

İkilinin bu diyalogları ve o anları sosyal medyanın gündemine oturdu. Sosyal medyada; 'Kim izliyor bunları', 'Kimin kime yürüdüğü belli olmayan boş bir program. Kurguda olsa yazıp çizselerde boş.', 'Bu programlar bitsin artık' gibi yorumlar yapıldı.