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Kıvırcık saçları ısısız bir şekilde düzleştirmenin yolunu paylaştı! Büyükannesinden öğrendiği pürüzsüz saç bakımı maskesi

16.05.2023 15:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düz saçlı kişiler kıvırcık saçların hayalini kurarken kıvırcık saçlı kişiler de bu durum tam tersine dönüyor. Düz ve pürüzsüz saçlar için yapılan brezilya fönü, düzleştirici gibi yöntemler saçın zarar görmesine sebep oluyor. Bu nedenle ısısız saç düzleştirme yöntemleri aranıyor. TikTok'ta büyükannesinden öğrendiği saç maskesini gösteren bir kadın saçlarını doğal düzleştirmenin yolunu paylaştı.

Kıvırcık saçları ısısız bir şekilde düzleştirmenin yolunu paylaştı! Büyükannesinden öğrendiği pürüzsüz saç bakımı maskesi

Dalgalı ve kıvırcık saçlara sahip olan kadınlar saçlarına zarar vermeden düzleştirmenin yollarını arıyor. Doğal saç düzleştirme yöntemleri arasında yer alan saç maskeleri saçın düzleştirirken aynı zaman bakım yaparak pürüzsüz görünmesini sağlıyor. TikTok'ta küçükken büyükannesinin ona yaptığı saç maskesini paylaşan bir kadın oldukça fazla etkileşim aldı.

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Saçları beyaz bir plastik poşetin içinde poz veren kadın " Saç maskesi olarak mayonez, 1 çiğ yumurta, aloe vera, beyaz pirinç, yulaf ezmesi ve yarım muz koyuyorum" dedi. Büyükannesinden öğrendiği bu maskenin uzun, ipeksi ve düz saçlara kavuşmasını sağladığını belirtti.

MAYONEZİ SAÇ MİKTARINIZA GÖRE EKLEYİN

Takipçilerine bir kaseye su ile yulaf ezmesi ve beyaz pirinç koymalarını söyledi. Bu bir kenarda dururken başka bir kaba yarım muz, bir yumurta ve bir çay kaşığı Aloe Vera koymalarını söyledi. "Mayonez miktarı saçınızın ne kadar uzun ve ne kadar kalın olduğuna bağlı" diye ekledi.

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İlk kasedeki malzemeleri bir karışıtırıcıya koyarak püre haline getirdi. Yulaf ezmesi ve pirinç karışımından süzülmüş suyu ekleyip kremsi bir kıvam elde etmek için hepsini karıştırdı. Daha sonra hepsini kafa derisine masaj yaparak uyguladı. Saç maskesini bir sürü beklettikten sonra hepsini soğuk suyla yıkadı.

Bu yöntemin etkili olduğunu gören izleyiciler saç maskesini ne sıklıkla yaptığını sordu. Genç kadın "Ayda 2 kez veya 3 haftada bir" yanıtını verdi.

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