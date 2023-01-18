Kıvırcık saçları şekillendirmek için etkili yolu paylaştı! Bukleleri tek tek ayırıyor

Kıvırcık saçları şekillendirmek için vigo, saç maşası, bigudi gibi araç gereçler kullanılıyor. Saçların buklelerini daha belirgin hale getirmek isteyen kadınlar internet üzerinden bakım önerileri arıyor. Sosyal medya hesabında paylaşım yapan Liz isimli bir kadın, "Artık dahi ve deli arasındaki farkı anlayamıyorum." diyerek saç şekillendirme yöntemini gösterdi.

SAÇ ŞEKİLLENDİRİCİLERDEN ÇOK DAHA ETKİLİ

Bukleleri için mutfakta sıklıkla kullandığımız süzgeçten yardım alan Liz'in saç şekillendirme tüyosu birçok kadını şaşırttı. Liz, saçı ıslakken saçını düz bir şekilde kurutmak yerine tüm saçını süzgecin içine yerleştirdi. Ardından süzgecin altından tuttuğu saç kurutma makinesiyle saçlarını iyice kuruttu.

"İŞTE BU YÜZDEN İNSANLARIN EVLERİNDE YEMEK YEMİYORUM"

Yaptığı paylaşımda saçlarında kullandığı saç şekillendirici ürünler yerine makarna süzgecinin çok daha etkili sonuçlar verdiğini söyledi. İnsanlar, Liz'in evinde asla yemek yemeyeceklerini söyleyerek bu saç tüyosu üzerine tartışmak için yorumlar bölümüne gittiler. Biri, "İşte bu yüzden insanların evlerinde yemek yemiyorum" diye yazdı.

