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Kıvırcık saçlılar bu yönteme bayılacak! Tek malzeme ile daha parlak saçlar

23.08.2022 16:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kıvırcık saç çok güzel görünse de bazen oldukça zorlayıcı olabiliyor. Çok kolay bir şekilde yıpranan kıvırcık saçın bakımının ihmal edilmesi kötü görüntülere sebep oluyor. TikTok’ta kıvırcık saçlarına yaptığı bakımlarla bilinen Jonathan Monroe saçlarına uyguladığı yöntemi paylaştı.

Kıvırcık saçlılar bu yönteme bayılacak! Tek malzeme ile daha parlak saçlar

Kıvırcık saçı istenilen şekle getirmek zorlu olabiliyor. Buklelerin düzgün ve parlak görünmesi için birçok ürün kullanılıyor. Ancak bu ürünler her zaman istenilen sonucu vermiyor. Oysa ki kıvırcık saçların bakımı doğal yollardan geçiyor. TikTok hesabını aktif bir şekilde kullanan Jonathan Monroe kıvırcık saçlarını daha parlak göstermek için yaptığı aloe vera maskesini paylaştı.

@jonathankmonroe Lil bit of aloe goes a long way! #aloeforcurls #bowlmethodcurls #bowlmethod #curlyhair #hairvideos #hairinspo #hairhacks #hairstyling ♬ Baby Girl - Disco Lines

ALOE VERANIN SAÇA FAYDALARI

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  • Saçları nemlendirir ve saç köklerini besler
  • Kepek ve kaşıntılı saç derisini giderir
  • Elektriklenmeyi azaltır, kolay tarama sağlar
  • Mikrobiyal enfeksiyonları ortadan kaldırır
  • Saç köklerini güçlendirerek saç dökülmesini engeller
  • Saçlara hacim ve parlaklık kazandırır
  • Sağlıklı saç büyümesini teşvik eder

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