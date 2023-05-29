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  4. Kıyafetlerinin normalden ağır ve sert olduğu fark edilince... 5 kilo altın! Akılalmaz yöntem

Kıyafetlerinin normalden ağır ve sert olduğu fark edilince... 5 kilo altın! Akılalmaz yöntem

29.05.2023 11:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kıyafetlere emdirilmiş yaklaşık 5 kilogram altına el konuldu. Söz konusu altının, takibe alınan bir yolcunun üzerindeki kıyafetlerin normalden ağır ve sert olduğu anlaşılınca ortaya çıktığı öğrenildi. Kıyafetlerin astar kısımlarındaki süngerlere toz halindeki altının emdirildiği belirlenirken olayla alakalı soruşturma sürüyor.

Kıyafetlerinin normalden ağır ve sert olduğu fark edilince... 5 kilo altın! Akılalmaz yöntem

Sabiha Gökçen Havalimanında kıyafetlere emdirilmiş yaklaşık 5 kilogram altın ele geçirildi! Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ile Sabiha Gökçen Gümrük Müdürlüğü ekiplerinin, söz konusu havalimanında gerçekleştirdiği risk analizi çalışmaları kapsamında yabancı uyruklu bir yolcu takibe alındı.

ÜZERİNDEKİ KIYAFETLERDEKİ O DETAY FARK EDİLDİ

Yolcunun valizi x-ray taramasından geçirilerek kontrole tabi tutuldu ve üzerinde arama yapıldı. Arama esnasında yolcunun üzerindeki kıyafetlerin normalden ağır ve sert olduğu belirlendi.

SÜNGERLERDE ÇIKTI! 5 KİLOGRAM ALTIN

Detaylı aramada yolcunun kıyafetlerinin astar kısımlarının açılması üzerine içinde süngere benzer materyallerin bulunduğu tespit edildi. İncelemeler neticesinde bahse konu süngerlere altının toz haline getirilerek emdirildiği ve yüksek ısıda işlem gerçekleştirilerek tekrar katı formuna getirilebileceği anlaşıldı. Yapılan tartım ve tespit sonucunda yaklaşık 5 kilogram altın ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde sürdürülüyor. (AA)

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